在微信朋友圈吐槽前老板“40 岁老登”“老人味”被起诉，法院判决明确“三天可见”不能免责

IT之家 8 月 6 日消息，据上海浦东法院 8 月 4 日消息，近日，上海市浦东新区人民法院（下称“浦东法院”）审理了一起因朋友圈吐槽前老板引发的名誉权纠纷案件。经承办法官、特邀调解员做大量工作，案件双方当事人最终达成调解。

“00 后”小刘（化名）从公司离职后，在微信朋友圈发布动态，称前老板老蔡（化名）“四十岁的老登”“一股老人味”，还称老蔡“企图乘机占她便宜”“锲而不舍展示魅力”“故意拖着工资搞心态”“逼迫离职”等，并在文末配以带有嘲讽意味的语句“祝你有个安详的晚年吧”。因认为小刘的行为侵犯自身名誉权，老蔡将其诉至浦东法院。

老蔡诉称，小刘在朋友圈的发文使用带有年龄歧视、人格贬损的侮辱词汇，虚构职场骚扰、恶意欠薪等不实信息，严重降低自身社会评价，已构成名誉权侵权，遂要求小刘删除相关内容、公开赔礼道歉，并赔偿经济损失、精神损害抚慰金、律师费共计 5,000 余元。

小刘辩称，自己并无刻意诋毁对方的主观恶意，且朋友圈已设置“仅前同事可见”“三天可见”，传播范围有限，不构成侵权。

IT之家从官方通报获悉，本案承办法官结合在案证据和双方的相关主张初步认为，小刘在朋友圈公开称老蔡为“四十岁老登”，搭配“老人味”等表述，带有年龄贬损的意味，超出合理表达的范畴。关于老蔡“企图占便宜”“故意拖工资”“逼迫离职”等负面陈述，小刘均未能提交证据予以佐证。小刘虽限定朋友圈可见人群、设置三天可见，但涉案言论仍在原同事这一特定社交圈层传播，极易导致老蔡社会评价降低，存在侵害其名誉权的可能。

承办法官联合特邀调解员释法明理、沟通协调，小刘意识到自己发表的内容确有不当。考虑到小刘暂无收入、经济承压，同时老蔡核心诉求为恢复名誉、消除影响，法官、调解员逐步明确了调解思路，并与双方进行了充分沟通。经调解，双方最终握手言和：小刘在朋友圈发布道歉声明。目前，小刘已全部履行完毕。

浦东法院立案庭法官吴宜卉表示：“老登”虽是网络流行词，多被年轻人用于“吐槽”，但一旦指向现实中的特定个人，并搭配贬低、嘲讽等语句，单纯的网络“玩梗”就可能转变为刻意人格贬损，存在侵权的风险。

此外，社交平台的权限设置无法否定侮辱、诽谤行为本身的违法属性。本案中，小刘误以为朋友圈设置分组可见、三天可见就属于私密空间。实际上，朋友圈分组仅缩小了传播人群，无法做到完全隔绝第三方浏览，只要言论被其他人员看到，就可能会对当事人名誉产生负面影响。三天可见仅缩短内容线上留存时间，此前已经扩散、留存的负面印象不会随之消除。