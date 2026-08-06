在建规模全球第一：2025 年我国核电发电量 4852 亿千瓦时，同比增长 7.6%

IT之家 8 月 6 日消息，国家能源局今日发布《中国核电发展报告（2026）》。截至 2025 年底，我国在运和核准在建核电机组共 112 台，装机规模 1.25 亿千瓦，总规模居世界首位，在建规模持续保持全球第一，是 2012 年的 2.6 倍。

IT之家从报告获悉，我国“十四五”新核准核电机组 46 台、5,450 万千瓦，新投运机组 11 台、1,245 万千瓦。截至 2025 年底，在运和核准在建核电机组共 112 台，总规模 1.25 亿千瓦。其中，在运 59 台、装机容量 6,248 万千瓦，仅次于美国和法国，位居全球第三；核准在建 53 台、容量 6,293 万千瓦，连续 19 年稳居核电工程建设规模全球第一。

核电安全运行业绩稳居世界前列。所有核电机组保持良好安全纪录，未发生国际核与辐射事件分级 2 级及以上运行事件 / 事故，未对公众和环境造成任何不良影响。世界核电运营者协会 (WANO) 核电机组运行综合指数连续 10 年保持全球第一，满分比例和综合指数平均值位居世界前列。

发电量稳步提高。2025 年，核电全年发电量 4,852 亿千瓦时，同比增加 7.6%，在全国总发电量中的占比为 4.6%，在非化石能源发电量中占比为 11.4%。全国核电机组平均利用小时数为 7,809 小时 (负荷因子 89.1%)，如图 2-1 所示，同比增加 126 小时，保持较高水平。

2025 年，新核准建设 10 台核电机组，容量 1,210 万千瓦，分别为浙江三门 5、6 号机组、山东海阳 5、6 号机组、福建霞浦 1、2 号机组、广东台山 3、4 号机组和广西防城港 5、6 号机组。截至 2025 年底，国内共有核准在建机组 53 台，容量 6,293 万千瓦，其中“华龙一号”机组 33 台、占比 62%。