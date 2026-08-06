任天堂 2027 财年第一财季归母净利润 1474.23 亿日元，同比增长 53.5%

IT之家 8 月 6 日消息，任天堂今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）第一财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）业绩快报报告：

营业总收入 ：5178.13 亿日元（IT之家注：现汇率约合 221.95 亿元人民币），同比下降 9.5%

毛利润 ：2813.96 亿日元（现汇率约合 120.61 亿元人民币），同比增长 51.98%

毛利率 ：54.35%，同比增长 22 个百分点

归母净利润 ：1474.23 亿日元（现汇率约合 63.19 亿元人民币），同比增长 53.5%

基本每股收益 ：127.88 日元（现汇率约合 5.48 元人民币），同比增长 55.04%

资产负债率：23.5%

AI 解读 本次财报 5178.13 亿日元（现汇率约合 221.95 亿元人民币） 、 1474.23 亿日元（现汇率约合 63.19 亿元人民币） 均低于市场一致预期，未达标。 财报核心亮点 净利润大幅增长 ：归属于母公司股东的四半期纯利达到 1474.23 亿日元（现汇率约合 63.19 亿元人民币），同比增长 53.5%，营业利润达到 1425.96 亿日元（现汇率约合 61.12 亿元人民币），同比增长 150.5%，主要得益于软件销售占比提升带动利润率改善，叠加关税返还的非经常性收益。

新产品销售顺利： Nintendo Switch 2 硬件销量达到 382 万台，多款新软件销售表现坚挺，原有 Nintendo Switch 软件销量保持稳定，整体硬件 + 软件销售结构健康。 未来业绩展望 全年业绩维持此前预期不变，预计全年营业收入为 2.05 万亿日元（现汇率约合 878.69 亿元人民币），同比下降 -11.4%，归属于母公司股东的当期净利润预计为 3100 亿日元（现汇率约合 132.88 亿元人民币），同比下降 26.9%，全年基本每股收益预期 268.90 日元（现汇率约合 11.5 元人民币）。未来将继续推进 Nintendo Switch 2 的普及，持续推出新游戏产品，扩大市场覆盖。

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