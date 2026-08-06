软银集团 2027 财年第一财季归母净利润 3473.3 亿日元，同比下降 17.66%

IT之家 8 月 6 日消息，软银集团今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）第一财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）业绩快报报告：

营业总收入 ：2.02 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 865.66 亿元人民币），同比增长 10.95%

毛利润 ：1.05 万亿日元（现汇率约合 451.62 亿元人民币），同比增长 10.37%

归母净利润 ：3,473.3 亿日元（现汇率约合 148.88 亿元人民币），同比下降 17.66%

经营现金流 ：4,398.6 亿日元（现汇率约合 188.54 亿元人民币），净流出规模同比增长 62.55%

基本每股收益 ：60.08 日元（现汇率约合 2.58 元人民币），同比下降 17.62%

稀释每股收益：59.85 日元（现汇率约合 2.57 元人民币），同比下降 17.81%

AI 解读 本次财报业绩未超出市场一致预期，营业收入同比增长，归母净利润同比下滑。 财报亮点汇总 营业收入达到 2.02 万亿日元（现汇率约合 865.66 亿元人民币），同比增长 10.9%，全行业均实现增收，其中软银业务增长 1,561.52 亿日元（现汇率约合 66.93 亿元人民币），AI 半导体业务增长 406.3 亿日元（现汇率约合 17.42 亿元人民币）。

投资收益大幅增长，整体投资收益达到 1.86 万亿日元（现汇率约合 796.99 亿元人民币），去年同期为 4,869.45 亿日元（现汇率约合 208.72 亿元人民币），其中持股会社投资业务投资收益达到 1.38 万亿日元（现汇率约合 592.46 亿元人民币），主要来自 Intel 股价上涨带来的收益。

完成对 OpenAI 的两笔合计 200 亿美元（现汇率约合 1,352.44 亿元人民币）追加投资，累计投资达到 446 亿美元（现汇率约合 3,015.95 亿元人民币），持股比例约 13%。 未来展望 由于不确定性因素较多，公司未公开新的业绩预期，后续将持续推进 AI 半导体业务研发，继续加码 OpenAI 等 AI 领域投资。

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