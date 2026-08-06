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软银集团 2027 财年第一财季归母净利润 3473.3 亿日元，同比下降 17.66%

2026/8/6 14:33:48 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 8 月 6 日消息，软银集团今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）第一财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）业绩快报报告：

  • 营业总收入：2.02 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 865.66 亿元人民币），同比增长 10.95%

  • 毛利润：1.05 万亿日元（现汇率约合 451.62 亿元人民币），同比增长 10.37%

  • 归母净利润：3,473.3 亿日元（现汇率约合 148.88 亿元人民币），同比下降 17.66%

  • 经营现金流：4,398.6 亿日元（现汇率约合 188.54 亿元人民币），净流出规模同比增长 62.55%

  • 基本每股收益：60.08 日元（现汇率约合 2.58 元人民币），同比下降 17.62%

  • 稀释每股收益：59.85 日元（现汇率约合 2.57 元人民币），同比下降 17.81%

AI 解读

本次财报业绩未超出市场一致预期，营业收入同比增长，归母净利润同比下滑。

财报亮点汇总

  • 营业收入达到 2.02 万亿日元（现汇率约合 865.66 亿元人民币），同比增长 10.9%，全行业均实现增收，其中软银业务增长 1,561.52 亿日元（现汇率约合 66.93 亿元人民币），AI 半导体业务增长 406.3 亿日元（现汇率约合 17.42 亿元人民币）

  • 投资收益大幅增长，整体投资收益达到 1.86 万亿日元（现汇率约合 796.99 亿元人民币），去年同期为 4,869.45 亿日元（现汇率约合 208.72 亿元人民币），其中持股会社投资业务投资收益达到 1.38 万亿日元（现汇率约合 592.46 亿元人民币），主要来自 Intel 股价上涨带来的收益。

  • 完成对 OpenAI 的两笔合计 200 亿美元（现汇率约合 1,352.44 亿元人民币）追加投资，累计投资达到 446 亿美元（现汇率约合 3,015.95 亿元人民币），持股比例约 13%。

未来展望

由于不确定性因素较多，公司未公开新的业绩预期，后续将持续推进 AI 半导体业务研发，继续加码 OpenAI 等 AI 领域投资。

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：软银集团

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