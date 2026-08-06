Steam 喜加一：原价 70 元 Roguelite 动作 RPG《Moonlighter》免费领

IT之家 8 月 6 日消息，由 Digital Sun 开发的 Roguelite 动作 RPG《Moonlighter》目前正在 Steam 平台开启限时免费领取“喜加一”活动，本作在国区定价为 70 元，玩家可以在北京时间 8 月 10 日凌晨 1 点前将本作加入游戏库，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/606150/Moonlighter/）。

《Moonlighter》是一款融合店铺经营与 Roguelite 地牢探索玩法的动作 RPG。玩家将扮演怀抱冒险梦想的年轻商人 Will，在日常经营商店与探索危险地下城之间来回切换，体验商人与冒险者两种截然不同的生活。

游戏采用昼夜双阶段玩法。白天，玩家需要经营自己的道具店，将夜晚探索地牢时获得的战利品摆上货架，并根据顾客反应调整商品价格。如果定价过高，顾客可能会不满离开；如果价格过低，则会导致利润减少。随着财富不断积累，玩家可以扩建店铺规模、升级店内装潢，甚至雇佣助手协助经营。

到了夜晚，玩家则需要前往村庄外的地下城探索并获取新的商品资源。地牢部分采用经典俯视角动作战斗模式，玩家可以使用不同类型的武器，通过攻击、翻滚闪避等操作击败各种怪物以及强大的 Boss。

在地下城中收集的素材不仅可以出售换取金币，还能够用于投资村庄发展。玩家可以利用稀有材料打造更强力的武器和防具，或为装备附加特殊能力，以挑战更加危险、难度更高的地下城。

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