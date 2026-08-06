中国信通院：我国将成为全球潜力最大的 eSIM 市场

IT之家 8 月 6 日消息，中国信通院今日发文称，2025 年 10 月，工业和信息化部正式批复中国电信、中国移动、中国联通三大基础电信运营商开展 eSIM 手机运营服务商用试验，标志着 eSIM 技术在我国从物联网、智能穿戴领域向手机端延伸，我国正式迈入 eSIM 全品类发展阶段。凭借全球最大智能手机消费市场和最完整的终端制造体系，我国将成为全球潜力最大的 eSIM 市场。近日，中国信通院泰尔终端实验室正式发布《eSIM 产业发展研究报告（2026 年）》。

IT之家附报告核心观点：

1. 全球 eSIM 市场已步入规模化扩张阶段。2025 年全球 eSIM 终端出货量达 6.05 亿颗，同比增长 18%，创历史新高；全球累计 eSIM 连接总量已突破 13 亿。全球 eSIM 产业在 2025 年至 2026 年第一季度期间持续保持高速增长态势，GSMA 预测，2030 年 eSIM 将占全部 SIM 技术的 42%，正式超越传统实体 SIM 成为第一大 SIM 形态。

2. 中国市场正式入场，重塑全球 eSIM 产业格局。2025 年 10 月，工业和信息化部正式批复三大运营商开展 eSIM 手机运营服务商用试验，标志着我国迈入 eSIM 全品类发展阶段。凭借全球最大智能手机消费市场和最完整的终端制造体系，我国将成为全球潜力最大的 eSIM 市场。

3. 全球终端厂商形成两条清晰的 eSIM 产品升级路线。分别为苹果主导的纯 eSIM 无卡槽技术路线，以及三星、谷歌采用的实体 SIM+eSIM 双卡兼容过渡路线。目前中国市场中的 eSIM 手机主要分为三类，第一类为纯 eSIM 方案、第二类为单实体卡槽 + 双 eSIM 存储方案、第三类为“2 张实体卡 +2 张 eSIM”四卡双待方案。

4. eSIM 绿色低碳优势获得量化验证，环保价值转化为合规要素。德国弗劳恩霍夫研究所全生命周期评价研究证实，eSIM 相较传统实体 SIM 卡可实现 46% 的碳减排。全球年度实体 SIM 卡产量超 45 亿张，对应约 18 万吨塑料废弃物、56 万吨二氧化碳排放。TCA 已发布业内首套《SIM 与 eSIM 产品环境影响共同评估方法论》，eSIM 的环保属性正从市场卖点转化为合规要素。

5. eSIM 安全能力实现从芯片到业务管控的系统性优势。eSIM 芯片直接焊接于终端主板、密钥永久存储于 EAL4+ 以上安全芯片内部，从物理层面杜绝了克隆与篡改风险。依托全链路数字化管理架构，eSIM 构建起覆盖数据下发、安装激活、号码转移、设备管理全流程的安全防护体系。我国 eSIM 商用体系依托 EID / TAC 验证、实名核验、行为风控等多层防护架构，将技术特性转化为可管可控的安全入口。