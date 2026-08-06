869 元中兴 G5TS Pro 5G CPE 上市：内置 10 根全向天线，4 个千兆网口

IT之家 8 月 6 日消息，中兴 G5TS Pro 5G CPE 移动路由器今日正式开售，定价 899 元，首发价 869 元。

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数码补贴：点此领券

手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

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该产品定位随身移动 Wi-Fi，支持免插卡使用，搭载中兴自研 ZTE S1 自研 5G modem 平台，遵循 3GPP R16 技术标准，兼容中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四大运营商，支持 SA&NSA 双模 5G 网络，适配各类网络环境。

这款路由器内置 10 根全向天线阵列，同时支持 2 路 TS-9 外接天线扩展，可按需增强信号接收能力，提升复杂环境下的网络连接稳定性。它还支持 5G 载波聚合技术，可以有效提升网络带宽与传输速率，理论峰值下载速率至高可达 1000Mbps。

无线方面，这款产品采用 Wi-Fi 6 标准，支持 2.4G/5G 双频并发，无线规格达到 AX3000，兼容 802.11a/b/g/n/ac/ ax 协议；至高支持 64 台设备同时接入，同时搭载 NFC 功能，支持具备 NFC 功能的安卓手机一碰即连，

这款产品配备了 4 个千兆有线网口、1 个 RJ11 电话接口，支持语音通话；在内置 SIM 的同时兼容 Nano-SIM 卡，适应不同使用需求。

其他方面，这款产品支持中国移动运营商级游戏加速服务，可以智能识别游戏流量并分配专属传输通道，有效降低游戏时延、减少网络抖动与丢包。产品配套中兴智慧生活 APP，可轻松实现本地、远程设备管控。

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