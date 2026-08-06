美国宇航局首次发现冥王星表面存在液体的证据

IT之家 8 月 6 日消息，美国宇航局（NASA）昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称天文学家在分析“新视野号”（New Horizons）探测器 2015 年飞掠冥王星期间拍摄的图像，发现其表面存在液体的证据。

研究显示，液态氮可能正通过 Sputnik Planitia（斯普特尼克平原）北缘裂缝上涌至地表，是冥王星表面近期存在液体流动的首个证据。相关研究于 7 月 31 日发表在《行星科学杂志》上。

IT之家援引博文介绍，Sputnik Planitia 是冥王星上的大型冻结氮冰川，面积超过美国得克萨斯州与俄克拉荷马州总和。

“新视野号”于 2015 年飞掠时拍摄到该区域最北部图像，显示 Sputnik Planitia 上存在地质对流单元。

这些单元之间分布着细窄深色线状特征，以及边界更弥散的深色特征，研究人员认为这些形态可能指向历史上的液体流动。

图源：美国宇航局

研究人员还将 Sputnik Planitia 北部地表纹理与地球冰川特征对比，表示相关纹理变暗的方式类似地球冰川被降雨润湿，或地下液体涌至地表后形成的现象。

“新视野号”首席研究员、论文第一作者 Alan Stern 表示，这个证据在暗示冥王星表面近期可能存在液体外，还表明该星体上可能存在随时间变化的地貌特征。