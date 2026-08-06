玛莎拉蒂拟重拾 V8 发动机，工程团队已研究装入现有车型可行性

IT之家 8 月 6 日消息，汽车市场风向发生变化后，玛莎拉蒂开始重新考虑未来的产品路线。

据外媒 Carscoops 今天（6 日）报道，玛莎拉蒂工程负责人达维德 · 达内辛透露，V8 发动机和真正带离合器踏板的手动挡都有望回归，但只会用于少量限量跑车，母公司 Stellantis 目前仍未批准计划。

玛莎拉蒂原本把双涡轮增压“Nettuno 海神”V6 发动机视为燃油时代最后阶段的主力，等待品牌最终全面转向纯电。然而，全面电动化路线已被抛弃，管理层也终于承认了车迷长期以来的诉求：性能数据并不能取代更多气缸带来的吸引力，且 V8 本就是玛莎拉蒂历史的一部分。

达内辛在接受澳大利亚媒体 Carsales 采访时表示：“以我个人的看法，答案是肯定的。V8 确实有可能回归…… 我相信，只要玛莎拉蒂愿意推出，就一定有人购买，只是销量可能不会很高。”

达内辛证实，工程团队已经研究过把 V8 发动机装进现有车型的可行性。完成中期改款的 GranTurismo、GranCabrio 和 Grecale 均基于阿尔法 · 罗密欧 Giorgio 架构的演进版本打造，MCPURA 则采用与阿尔法 · 罗密欧 33 Stradale 共享基础结构的碳纤维单体壳。

V8 回归仍需 Stellantis 最终拍板，但达内辛认为成功的可能性正在上升：“支持 V8 回归的势头正在增强。是否真正推出，主要取决于集团的产品战略。不过在我看来，市场上确实留有容纳 V8 车型的空间。”

达内辛在接受 GoAuto 采访时表示：“消费者想要 V8，并不是因为现有 V6 性能不够。更重要的是，某些车型在人们心中就应该搭配合适的发动机，需求更多来自认知和感受…… 整体来看，V8 正在重新获得关注。”

达内辛把手动变速箱比作机械腕表。机械表造价昂贵，计时性能早已被现代技术超越，真正价值却来自机械质感和稀缺性：“我们 15 年前就已经证明，自动变速箱换挡更快。手动挡的意义并不在于提供完美或最快的换挡，而是找回机械感。驾驶者会损失一部分换挡速度，甚至能从换挡杆感受到发动机振动，但所有感受都是驾驶体验的一部分，而且是最有魅力的部分。问题在于，产量极低会让整套机械结构非常昂贵。一台优秀的手动变速箱目前可能需要 15,000 至 20,000 欧元（IT之家注：现汇率约合 11.7 至 15.6 万元人民币），自动变速箱的成本却不到 3,000 欧元（现汇率约合 23,410 元人民币）。”