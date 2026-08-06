5899 → 2119 元：小天鹅蓝氧 2.0 洗衣机官方新低，白衣更白 + 彩衣更彩

小天鹅 · 小蓝鲸 2.0 TG10VE80 滚筒洗衣机定价 5899 元，今日按下方步骤下单，仅需 2119.9 元。

先领 8.5 折券： 点此领券

下单时选择“以旧换新” → 个护健康 → 电动牙刷（无需回收）

实付 2419.9 元，到货返 300 元（需咨询客服确认后再下单哦），折合仅需 2119.9 元：

整机 3 年官方质保，本次支持 6 期免息。

外观设计上，该套装采用纯平一体化机身与直角线条，可嵌入 600mm 常规柜体，实现 15mm 微缝安装。

机身采用进口卡秀肤感纯白工艺，经 8 层精雕镀锌钢板处理，具备耐刮擦、防变形、抗指纹、防变黄四大特性。

操控端配备 Smart 智旋钮，AG 防眩光面板强光下显示清晰，磨砂触感更护眼。

洗涤性能方面，小蓝鲸 2.0 搭载全新升级的蓝氧 2.0 技术，通过电解水生成蓝氧活性因子，实现 1.15 高洗净比。

此外，漩瀑变速水流可深入纤维瓦解污渍，同时有效去除宠物毛发。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】