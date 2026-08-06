NASA 好奇号在火星发现奇特蜂窝状地貌，成因待解

IT之家 8 月 6 日消息，美国国家航空航天局（NASA）的“好奇号”（Curiosity）火星车近日在探索火星一处大型山谷时，在地表发现了令人意外的特殊地貌。

据IT之家了解，这些照片拍摄于 2026 年 6 月 19 日和 20 日，分别对应“好奇号”登陆火星后的第 4,930 个和第 4,931 个火星日。画面显示，在名为 Valle Grande 的山谷中，分布着大量类似蜂窝状的图案。这些图案被科学家称为“多边形裂隙”（polygonal fractures），单个结构直径约为 4 至 8 厘米。

虽然“好奇号”此前也曾在火星发现过其他有趣的几何图案，但这次的新发现仍令科学家感到惊讶。

NASA 喷气推进实验室（JPL）“好奇号”项目科学家阿什温 · 瓦萨瓦达（Ashwin Vasavada）表示：“我们通过‘好奇号’看到了许多令人惊叹的火星景观，但这片一望无际的多边形区域依然让我们震撼不已。我们已经对这些结构的形状和化学成分进行了详细测量，希望能够从数据中找到它们形成过程的线索。”

这片多边形地貌一直延伸到“好奇号”探测设备能够观测到的最远处，甚至覆盖了科学家命名为“Miraflores”的一座陡峭山丘底部周围区域。

目前，任务团队已经提出了一些关于这些结构形成机制的假设，但其真正成因仍然是一个未解之谜。

科学家推测，火星上的温度变化可能使水分在沉积层之间流动，并最终形成这些多边形裂隙。不过，要得出最终结论，还需要收集更多探测数据。