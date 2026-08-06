字节跳动 CEO 梁汝波称坚持自研大语言模型、接受短期落后，回应豆包、飞书、火山引擎整合

IT之家 8 月 6 日消息，据虎嗅报道，今日（8 月 6 日）上午，字节跳动举办了 2026 年度年中全员会。公司 CEO 梁汝波、刚刚成立的“创造力服务平台”（Creativity Service Platform）部门负责人谭待等与全体员工交流。

梁汝波总结了字节跳动 AI 业务在 2026 年上半年的表现：豆包在 C 端应用上保持了竞争力，视频生成模型 Seedance 保持了 SOTA（State Of The Art）；但也遭遇了大语言模型被海外领先模型拉大了差距等问题。梁汝波表示，在大语言模型上，接下来字节跳动还是会坚持自研，做好基本功，接受短期落后，坚持优化长期。

梁汝波还介绍了最近豆包、飞书、火山引擎的整合背景。他表示，AI 在生产力上的发展快于预期，To B 变得更重要，飞书新增客户中已有超九成同步采购飞书 AI 产品，这次整合就是在 AI 的巨大机会下，为更好地打造面向办公与生产力场景的优质产品、更好地服务 B 端客户所做的准备。

此外，在组织管理方面，梁汝波和相关负责人还回应了员工和外界关注的领导力原则更新的背景与应用、AI 时代优秀人才的标准、校招人才培养等问题。

据 The Information 昨日（8 月 5 日）报道，字节跳动创始人张一鸣在上个月的 Seed 团队全体会议上明确表示，即使意味着暂时落后于竞争对手，公司也不会依赖 AI 蒸馏技术来改进其模型。报道援引知情人士消息称，张一鸣的这一决定，很大程度上受到字节跳动与美国政府之间因 TikTok 所有权而产生的复杂关系影响。

7 月 30 日，字节跳动启动面向 AI 业务的组织调整，加强豆包、飞书、火山引擎在企业生产力场景的产品与服务协同。据IT之家此前报道，根据调整方案：