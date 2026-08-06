首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>笔记本

dynabook Portégé Z40L-P 商务轻薄本上市：Ultra 7 355 款 17999 元

2026/8/6 15:47:54 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 8 月 6 日消息，Dynabook（玳能）今日宣布在国行渠道推出 dynabook Portégé Z40L-P 商务轻薄笔记本电脑。其可选一系列英特尔酷睿 Ultra（第 3 代）"Panther Lake" 处理器，支持 Ultra 7 366H、Ultra 5 338H。

Portégé Z40L-P 拥有一块 14.0" 1920×1200 屏幕，板载 LPDDR5X-7467 内存，支持 Wi-Fi 7 无线网络，提供 2 个雷电 4、2 个 USB-A、1 个 1GbE RJ45、1 个 HDMI、1 个 3.5mm 二合一音频插孔、1 个 microSD 读卡器。

这一 Portégé 系列旗舰型号采用镁合金机身，内置双风扇散热系统，配备可更换式 56Whr 电池，起始质量 1.16kg；拥有支持人在检测、手势控制的高画质摄像头；提供 1.5mm 键程 0.2mm 凹度全尺寸背光键盘。

dynabook Portégé Z40L-P 目前上架电商平台的配置基于英特尔酷睿 Ultra 7 处理器 355，拥有 32GB 内存和 1TB 存储，屏幕支持触控，到手价 17999 元。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：dynabook轻薄本商务本

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知