微信鸿蒙版 App 获 8.0.20.46 尝鲜升级，支持多选消息逐条 / 合并转发至其他应用

IT之家 8 月 6 日消息，微信鸿蒙版 App 今日在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.20.46 (8393774) 版本尝鲜升级（可能量少，如果未抢到尝鲜版本，须等待官方“补货”），测试时间为 2026/8/6-2026/9/5。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据用户反馈，8.0.20 版本的微信新增了如下特性：

聊天中的笔记查看时右上角三点新增收藏；

视频号点击分享新增设为铃声，更换来电铃声时点进视频新增设为铃声浮窗；

视频号评论支持搜索表情和动画表情，支持查看评论中的动画表情；

发现-游戏-右上角人头-记录-微信小游戏动态支持分享图片给好友；

收藏中的网址链接支持点击；

帮助与反馈-微信修复工具新增修复联系人、群聊、聊天记录搜索故障；

使用微信登录第三方应用或小程序的时候支持左滑删除创建的昵称，支持新建昵称头像；

视频号发表视频界面，已有的元素对齐其他端；

聊天 + 工具中点击收藏内容发送至聊天支持给朋友留言；

收藏的聊天记录支持长按文字复制；

发现-游戏-我-记录中的游戏动态分享为图片到聊天中支持显示来源（点击后会提示暂不支持访问）；

使用内置文件查看器查看文件时点击右上角新增收藏；

多选消息逐条或合并转发支持转发到其他应用（当前支持企业微信，需安装对应应用）；

灰度公众号文章、贴图、第三方网址等网页内容支持浮窗（需灰度到小程序浮窗）；

灰度小程序 / 公众号文章 / 贴图 / 网页内容支持点击右上角设置星标；

灰度朋友圈主图文和评论区支持显示和点击话题、网址、小程序链接、手机号等蓝色超链接文字；

灰度长按朋友圈主图文文字弹窗对齐其他端，新增部分选中，新增全选、翻译、收藏、搜一搜；

灰度发表视频号时支持选择位置信息；

灰度好友主页支持显示朋友圈缩略图；

修复了一些已知问题。

据IT之家此前报道，微信鸿蒙版 App 于去年 1 月正式登陆华为鸿蒙应用市场 App Gallery，已支持基础通讯、社交、微信支付、公众号、小程序、视频号、直播等主要功能。值得一提的是，微信鸿蒙版 App 昨日再迎里程碑时刻 —— 安装量正式突破 7000 万（最新数据显示安装量为 7029 万次）。

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