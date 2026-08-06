旧瓶装新酒：经典 FPS《A.V.A 战地之王》新作官宣，2026 年内上线

IT之家 8 月 6 日消息，游戏发行商 G・O・P 今日宣布，旗下经典 FPS 游戏《Alliance of Valiant Arms（A.V.A 战地之王）》IP 新作项目正式启动，新游戏将继续采用第一人称射击玩法，面向 Windows PC 平台开发，计划于 2026 年内开启运营。

《A.V.A 战地之王》最早于 2010 年正式运营，是一款采用免费模式运营的在线 FPS 游戏。游戏以架空欧洲战争为背景，玩家可选择 EU（European Union，欧盟）和 NRF（Neo Russian Federation，新俄罗斯联邦）两大阵营进行对抗，单个房间最多支持 32 名玩家同时作战。

IT之家注：《A.V.A 战地之王》最初是一款由韩国游戏公司乐度得（Redduck）以虚幻引擎 3 所开发的第一人称射击网络游戏。但乐度得 2018-2019 年破产，后续被《A.V.A 战地之王》韩国运营商 Neowiz 收购，日本方面则由日本运营商 GameOn 分拆出来的 G・O・P 继续运营。

G・O・P 表示，新项目将围绕《A.V.A》的核心特色进行重构，目标是回归 FPS 游戏最初的体验，保留高竞技性和战术玩法。官方希望在近年来 PC 硬件性能提升、游戏系统复杂化的背景下，打造一款玩家能够轻松上手，同时保持硬核竞争体验的 FPS 作品。

官方介绍称，新作将降低对 PC 硬件配置的要求，目标是在较旧设备上也能保持流畅运行。同时，游戏将延续《A.V.A》原有的战术竞技特色，让曾经参与过该作的玩家能够再次体验熟悉的战场环境。

G・O・P 表示，目前该项目正在为 2026 年正式上线进行调整，具体游戏名称、Logo 以及预告视频将在 2026 年 8 月 12 日公开的预告网站中公布。