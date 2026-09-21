鸿蒙 PC 生态首款 AI 编程智能体工作台，阿里 Qoder 支持鸿蒙电脑

IT之家 9 月 21 日消息，阿里 Qoder 今日宣布，Qoder 登陆鸿蒙 PC 应用市场，是鸿蒙 PC 生态首款 AI 编程智能体工作台。

据介绍，Qoder 团队与鸿蒙团队紧密配合，重点解决了几个关键问题：

让 Qoder 的完整任务闭环 —— 从理解意图、拆解步骤、调用工具到交付结果 —— 在鸿蒙系统上流畅运行，确保核心体验不打折。

充分发挥鸿蒙 PC 的系统级能力，支撑 Qoder 的多 Agent 协同、代码执行和文件操作等核心场景。

IT之家获悉，在鸿蒙 PC 上，开发者可以用自然语言描述需求，Qoder 自主完成代码编写、重构、问题排查和功能测试。Qoder 具备深度代码库理解能力（Deep Codebase Awareness），能基于真实的项目背景和工作环境完成任务；还支持 Frontend Dev、Backend Dev、QA 等多个 Agent 角色协同工作。

此外，在通用模式下，用户无需直接处理代码，也能借助 Coding 和工具能力完成日常工作 —— 文档处理、演示文稿生成、资料研究、数据分析，一个 Agent 就能覆盖多种高频工作场景。用户无论是否懂代码，都能把创意快速转化为可落地的成果。