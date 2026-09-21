消息称三星组建新团队研发芯片工厂机器人，推进半导体工厂自动化转型

IT之家 9 月 21 日消息，三星正把自身的机器人战略进一步延伸至半导体业务板块。该公司专门组建了一支团队，为其芯片工厂研发机器人，以此落实工厂向人工智能驱动的自主化生产基地转型的规划。

据《韩国中央日报》的报道，三星近期在设备解决方案事业部（DS）下属的全球制造与基础设施技术部门之下，新成立了名为“AX / PI”的专项团队，负责芯片工厂自动化机器人的研发与落地部署。

据悉这支新团队的不少人员来自三星原有设备技术研究院；该研究院此前主要从事设备开发、零部件本土化以及自动化相关工作。三星初期打算把机器人投入设备维护场景，借此替代外包人员以及现场工程师承担的一部分重复性作业。

该项目目前仍处在早期阶段。三星现阶段一边收集现场数据，一边规划机器人的行进路线、作业区域以及零部件存放点位。在正式向半导体厂房投入机器人之前，三星需要先完成上述各项内容的标准化工作。

一位业内人士表示，半导体晶圆厂本身十分适合推进自动化：厂区设备位置固定、行进路线预先划定、作业环境可控。正因如此，三星在这类工厂当中实现作业自动化的难度相对更低。

例如泛林集团（Lam Research）已于 2024 年推出 Dextro 协作机器人，专门用于半导体设备维护。这款机器人可以完成耗材安装、紧固、清洁等重复性工作。

IT之家注意到，三星另外还有 RX 业务办公室，主要负责通用型人形机器人业务。该办公室设立于设备体验事业部（DX），方向是机器人技术探索以及商业化落地。而本次新组建的 AX / PI 团队，目标则是实现自家生产工厂内部的自动化改造。

总的来说，三星希望借助机器人削减半导体工厂内的重复性工作。此前该公司已经对外公布目标：力争到 2030 年，在韩国本土以及海外建成由 AI 驱动的自主化工厂。