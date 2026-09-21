豪掷 26.13 亿元，字节跳动摘得北京奥林匹克公园商业用地

IT之家 9 月 21 日消息，北京市公共资源交易服务平台成交公示，9 月 21 日北京完成两宗商业用地出让，分别坐落朝阳区、东城区，两块地合计成交金额 59.13 亿元。

其中朝阳区奥林匹克公园南区 OS‑15 商务金融地块，竞得方为北京云瑞长石科技有限公司，成交金额 26.13 亿元。经股权穿透，该公司由字节跳动旗下北京字跳网络技术有限公司全资控股。

出让文件显示，该地块为商务金融用地，土地面积约 2.24 万平方米，规划建筑面积约 9.17 万平方米，容积率 4.1，规划建筑高度 60 米至 70 米，起拍价格 26.13 亿元。

据公开消息，这是今年字节跳动获取的第三宗地块，三宗地块总成本约 87 亿元，分别位于朝阳区中关村朝阳园北区、海淀区蓝景丽家收储项目和海淀区学院路双泉堡，全部由字节系全资主体摘得。

IT之家注意到，就在不久前，字节跳动创始人张一鸣刚刚拿下亚洲首富。彭博亿万富豪指数显示，张一鸣个人净资产约 1,050 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,039.95 亿元人民币），超越印度高塔姆 · 阿达尼的 1,048 亿美元（现汇率约合 7,026.54 亿元人民币），首次成为亚洲首富，全球排名第 18 位。