上汽大通 2027 款星际 X 皮卡上市，18.58 万元起

IT之家 9 月 21 日消息，上汽大通 2027 款星际 X 皮卡今日正式上市，共推出 3 款车型，售价 18.58 万元起：

27 款星际 X：售价 18.58 万元起

27 款星际 X 轻骑兵：限时尝鲜价 22.18 万元起

27 款星际 X 钓鱼车：售价 26.30 万元起

新款星际 X 标准版车型长宽高分别为 5500×2005×1860/1900mm，轴距为 3300mm；标配百变魔舱，搭载上汽 πPlus 2.5T 柴油发动机，可输出 520N・m 同排量最大扭矩，具备 3.5 吨同级最强拖拽能力。

新车底盘采用带大梁承载式星桥架构，配备 M-LOCK 四驱、智慧 ATS 3.0 全地形系统，拥有 12 种地形模式 + 自定义模式，240mm 超高离地间隙。车身扭转刚度达 40000N・m/deg，超高强度钢占比超 73%，75km/h 同级第一麋鹿测试表现。

车内配备双 12.3 英寸联屏，二排座椅放倒可形成 1.9m×1.4m 双人床，百变魔舱容积可达 3000L，支持车床模式。

新款星际 X 标配 360 环视影像、ESP 车身稳定控制系统、陡坡缓降、胎压监测、无匙进入、一键启动、ATS 全地形系统、方向盘换挡拨片、自动大灯、自动雨刮、后排空调出风口等配置。

高配车型还搭载了 L2 级辅助驾驶系统、拖车倒车辅助、流媒体后视镜、方向盘加热、前排座椅加热、主驾座椅 8 向电动调节 / 加热 / 通风 / 按摩、内饰麂皮包覆等配置。