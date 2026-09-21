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狼蛛 SC900 V2 系列鼠标开售：双 8K 轮询率，259 元起

2026/9/21 19:12:01 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 21 日消息，狼蛛 SC900 V2 系列鼠标现已开售，售价 259 元起：

  • SC900 V2 大师款 Master：259 元

  • SC900 V2 超竞款 Ultra：299 元

SC900 V2 系列鼠标采用右手型非对称工学模具，整机重量约为 61±3g，尺寸为 124.1mm*67.5mm*43.5mm，续航表现为 1K 回报率下 100 小时、8K 回报率下 33 小时

右手型非对称工学模具

SC900 V2 大师款搭载原相定制 PAW3950 Ultra 传感器（42000 DPI、750 IPS、50G 加速度），标配 8K 接收器并支持有线 / 无线 8000Hz 回报率，配备冰感凝脂肤感涂层、凯华 1.6 亿次光微动与 200 万次 TTC 金轮。

SC900 V2 超竞款则搭载原相定制 PAW3955 EVO 旗舰传感器（56000 DPI、60G 加速度、750 IPS），其他配置与大师版保持一致。

IT之家附详细参数如下：

不同版本参数对比

京东狼蛛 SC900 V2 大师版 黑紫 259 元直达链接

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关键词：狼蛛鼠标

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