雷柏 VT2 / VT2s 鼠标 MAX 大师版 V2 发售：nRF54H20，本体 399 元

IT之家 9 月 21 日消息，雷柏 (RAPOO) 今晚正式发售 VT2 / VT2s 鼠标的 MAX 大师版 V2 款。其双端采用 Nordic nRF54H20 高性能 SoC，实现 ≤0.125ms 有线按键最快速度、≤0.221ms 无线按键最快速度。

VT2 MAX 大师版 V2 面向中大手用户，三维 126×63×40 (mm)，属于高背模具，支持全握姿，质量约 55±2g；VT2s MAX 大师版 V2 面向中小手用户，三维 119×62×39 (mm)，支持抓握、指握，质量约 52±2g。

VT2 / VT2s MAX 大师版 V2 搭载原相 PAW3955 传感器、“定制特调”120M 光学按键微动、“定制特调”2M 光学滚轮编码器；支持 8kHz 回报率、8kHz 扫描率、≥20000 fps 帧率；内置 800mAh 锂电池，续航 450hr，充电 1min 可补充 4hr 续航。

IT之家了解到，雷柏 VT2 / VT2s MAX 大师版 V2 鼠标本体售价 399 元，含 P5 PLUS 幻彩 RGB 背光触点充底座的套装则是 449 元。

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