科技巨头因 AI 购物起争端：亚马逊封禁 Meta Muse 智能体

IT之家 9 月 21 日消息，亚马逊已经阻断了 Meta 全新的个人 AI 智能体 Muse 代用户在亚马逊网站购物的访问权限。此前亚马逊曾尝试劝说这家 Facebook 母公司主动在 Muse 当中排除亚马逊电商站点，但协商未果。

亚马逊表示，整件事的问题在于，亚马逊自始至终从未许可过该访问行为。Meta 事先没有告知亚马逊 Muse 会访问其电商平台；这款智能体在网页浏览的时候也不会主动表明自身身份；而且 Muse 似乎会采集并保存用户账号凭证，亚马逊认为这会带来隐私以及安全隐患。

自当地时间上周日晚间起，当用户试图使用 Muse 在亚马逊下单购物时，页面就会弹出提示：“未经授权的 AI 智能体继续访问本网站，违反了亚马逊的使用条款，该条款已得到我方用户认可。”

亚马逊一位发言人在声明中表示：“道理其实十分简单。如果第三方应用要代消费者向其他商家发起采购，运作过程就应当公开透明，同时需要尊重服务提供方关于是否参与该服务的决定。”

Meta 此前曾经表态：“Muse 无法读取用户的密码或者支付信息。”用户提交的账号凭证会进入安全存储区；Muse 可以调用这些凭证，但本身看不到明文内容，即便是用户自己在浏览器当中输入的密码也是如此。

两大科技巨头此次发生冲突格外引人关注，毕竟双方本身存在业务合作：自 2023 年起，用户就可以直接在 Facebook 与 Instagram 内购买亚马逊的商品；Meta 还在今年 4 月签署了一份价值数十亿美元的合作协议，依托亚马逊云平台运行自身的智能体 AI 算力负载。

这场争端也是更大范围行业争论的缩影：当 AI 智能体替消费者网购时，到底由谁掌控线上购物体验以及用户客户关系。

过去一年，亚马逊一直在阻止外部 AI 智能体抓取自家网站的数据。该公司曾就 Perplexity 的 Comet 浏览器向对方提起诉讼；同时还陆续屏蔽来自谷歌、OpenAI 的购物智能体。

亚马逊表示，已经就该事件与 Meta 展开直接沟通。当被问及是否会采取法律手段时，亚马逊拒绝发表看法。

这件事对亚马逊而言牵涉巨大商业利益。除核心电商业务以外，亚马逊去年广告营收超过 680 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,559.2 亿元人民币）；广告业务高度依赖用户主动浏览网页、查看平台内的赞助商品。

亚马逊称，如果用户下达指令，Muse 就能够访问用户的账户页面以及历史订单记录。由于该智能体不会主动申明身份，相当于一个未对外披露的第三方在用户账号内部操作、处理交易、触碰敏感数据，而亚马逊对此毫不知情、也没有予以许可。

亚马逊提出，公开运行的第三方智能体才有助于维护用户体验的安全可靠。一般代用户下单的第三方服务都需要取得商户同意，外卖平台对接餐馆、在线旅游机构代用户预订机票都属于这类例子。

亚马逊发言人在声明当中指出：“Muse 这类第三方智能体理应遵守同样的义务；我们已经要求 Meta 把亚马逊站点从 Muse 的可用服务列表当中移除。”

今年 3 月亚马逊曾经拿到针对 Perplexity 的临时禁令；但在 8 月 4 日，美国第九巡回上诉法院作出判决。根据联邦反黑客相关法律，访问亚马逊服务器的主体是终端用户，并非这家 AI 企业，该项临时禁令随即失效。

9 月 10 日，法院驳回了亚马逊的再审申请。不过这份判决依然为亚马逊保留了一条维权路径：可以基于平台合同与用户服务条款提起诉求。如今 Muse 用户看到的弹窗提示，并没有指控黑客入侵行为，而是直接援引亚马逊平台的使用协议。

Meta 于 9 月 8 日正式推出 Muse 个人智能体，其不再局限于回答碎片化提问，而是可以执行多步骤任务，对接邮件、日历、支付、餐饮以及购物等各类服务。该应用基础版本免费，同时设有付费订阅档位；支持 iOS、安卓客户端、muse.ai 网页端以及 WhatsApp。

Meta 介绍，该 AI 智能体运行在独立安全虚拟机内，自带浏览器；在发送邮件、下单采购这类敏感操作之前，会先向用户确认。还有一套名为 Sentinel 的独立监控智能体，负责审核 Muse 向外发出的全部网络请求。

引发本次争端的运行机制在 Muse 的发布资料当中已有说明：如果一项线上服务提供公开 API，Muse 就利用用户提供的账号凭证完成对接；倘若该服务没有开放 API，那么这款 AI 智能体就“可以像人一样，通过浏览器去使用这项线上服务”。

Muse 上线之后迅速走红；发布一周便登上美国苹果 App Store 免费应用排行榜首位，超过 ChatGPT。早期使用者已经用它完成更换车险保单、结算时自动搜寻优惠码、在线超市自动添置购物车等操作。

反观亚马逊这边，该公司曾在 5 月推出 Alexa 购物功能，一款用于调研商品并给出选购建议的 AI 智能体。自家的智能代理购物功能 Buy for Me 可以在外部品牌网站帮用户搜寻商品；亚马逊强调，Buy for Me 在访问外部站点时会主动表明自身身份，并且允许各家品牌选择退出该服务。