影石 Luna Ultra 演唱会超长焦套装上市：带来 22.5 倍长焦、舞台模式与 4K 竖拍直出，售价 4358 元

IT之家 9 月 21 日消息，今日，影石 Insta360 为旗舰云台相机 Luna Ultra 带来长焦与人像两大升级。长焦方面，搭配全新增距镜，Luna Ultra 最高可实现 22.5 倍变焦、450mm 等效焦距，化身演唱会“小巨炮”；人像方面，新增 4K 超清竖拍、电影感实况与美颜实况、竖拍照片，进一步丰富人像直出体验。此次更新还带来全新舞台模式、暗光长焦追踪及“拍录一体”等功能，提升演唱会场景下的拍摄与记录体验。影石 Luna Ultra 演唱会超长焦套装现已上市，包含 Luna Ultra、增距镜和收纳包，国内市场售价 4358 元。

据IT之家了解，全新增距镜进一步拓展 Luna Ultra 的远摄能力，带来最高 22.5 倍变焦、450mm 等效焦距。机内最高变焦倍率也由 12 倍提升至 15 倍，等效焦距达到 300mm。在 9 倍以上变焦时，系统自动启用 AI 超清画质增强，针对 LiveHouse、演唱会等大光比、弱光场景，改善人物轮廓、服装纹理等细节表现，抑制暗部噪点与色散干扰，提升高倍率画面的清晰度与可用性。全新舞台模式针对演唱会复杂的灯光与遮挡环境，专项优化曝光、对焦与色彩表现，减少人脸过曝和前景干扰，让远摄画面兼顾人物细节与舞美氛围。

双徕卡 Summicron 影像系统与 AI 三芯架构为画质提供支撑。其中，高通 4nm 主控芯片与双专业影像芯片协同运算，通过将 AI Remosaic 技术应用于长焦成像链路，进一步优化远摄细节。Luna Ultra 同时支持 4K 60fps 夜景拍摄，满足暗光环境下的记录需求。

Luna Ultra 新增 4K 超清竖拍，让旅行 Vlog、日常记录与人物特写直接以清晰、有质感的竖屏视频呈现。新增竖拍照片功能，进一步升级静态人像的记录体验。旅行全身照、街头随拍、近距离特写，都能根据画面需要选择竖向取景，让同一台设备兼顾竖屏视频与人像照片。电影感实况与美颜实况则将直出体验延伸至动态人像：电影感实况突出画面风格与氛围，美颜实况在保留表情、动作的同时融入美颜效果。

针对演唱会用户对人物细节与舞美氛围的记录需求，Luna Ultra 新增专属舞台模式，通过优化曝光、对焦与色彩表现，减少强光过曝、前景干扰与复杂灯光偏色，让舞台人物更清晰、现场色彩更真实。面对观众席挥舞的荧光棒、灯牌等前景干扰，人脸专属过滤算法，调整对焦灵敏度，可降低杂物对焦点的影响，让焦点更稳定地落在表演者身上，减少拍摄过程中被遮挡物“抢焦”的情况。针对高饱和红、蓝、绿射灯，专属舞台白平衡与色彩策略进一步优化人物肤色和舞美表现，改善复杂灯光下的偏色问题，让人物与现场氛围得到兼顾。

Luna Ultra 基于真实演唱会素材训练目标识别与追踪模型，强化高倍率、弱光环境下的主体识别、快速跟随与失焦找回能力。配合三轴机械增稳云台，在艺人走位、舞蹈动作加快时辅助稳定跟拍，减少用户反复手动调整构图的负担。全新“拍录一体”功能，支持在持续录像的同时，一键拍摄实况照片，无需中断视频或切换模式。歌曲结束时的定格动作、舞台烟花与艺人互动，既能保留在完整视频中，也能单独留存为便于回看的动态实况。

舞台收音模式采用波束成形技术，优先拾取舞台方向的声音，降低近处人群杂音的影响，让演唱人声与乐器伴奏更加突出，适合希望清晰记录表演细节的舞台直拍。全场收音模式则兼顾舞台音乐与周围环境声，将大合唱、欢呼与掌声一同收录。用户可根据记录需求选择收音方式，既能聚焦舞台上的演唱，也能留住万人共鸣的现场氛围。

Luna Ultra 新增更直观的曝光补偿（EV）快捷入口，方便用户随舞台灯光变化调整画面亮度；横向变焦滑块让景别切换更加快速直接，从舞台全景到人物特写，手指滑动即可调整取景。新增滑动框选追踪功能，用户可在主预览界面单指滑动，直接框选主体并开启智能追踪。结合可拆卸图传遥控屏，主机与屏幕可分体操作，让不同机位下的取景、跟拍与控制更加灵活。

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