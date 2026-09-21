青岛地铁 8 号线明日全线通车，五四广场最快 40 分钟直达胶东机场

IT之家 9 月 21 日消息，据青岛地铁官方微信公众号消息，青岛地铁 8 号线南段明日开通，8 号线将实现全线通车。至此，青岛地铁运营线路达 8 条，运营里程 365 公里、运营车站 176 座、换乘站 17 座。8 号线全线通车后，从五四广场前往青岛胶东国际机场，无需换乘，最快 40 分钟内即可地铁速通。

据悉，8 号线南段自北向南沿周口路、南昌路、山东路敷设，串联李沧区、市北区、市南区，开通青岛北站、闫家山站、小水清沟站、大山站、西吴家村站、澳柯玛桥站、五四广场站 7 座车站。

地铁青岛北站可换乘 1 号线、3 号线，并与国铁青岛北站无缝衔接；西吴家村站可换乘 4 号线；澳柯玛桥站未来可与 5 号线通道换乘；五四广场站可换乘 2 号线、3 号线，出站即见浮山湾。

8 号线全线通车后，常规列车五四广场站往胶州北站方向首车 06:10、末车 22:15；胶州北站往五四广场站方向首车 05:45、末车 22:00。乘客从五四广场站乘坐 8 号线可直达地铁胶东机场站。

为衔接航空、铁路客流，8 号线开行“快速列车”。通过优化停站方案压缩行程。快速列车沿途仅停靠五四广场、西吴家村、青岛北站、胶东机场、胶州北站等车站。旅游旺季期间，早间开行 3 列，五四广场站发车时间为 05:07、05:22、05:42，赶早班机的乘客可快速到达机场；夜间开行 5 列，地铁胶东机场发车时间为 21:42、22:02、22:25、22:45、23:15，其中夜间前 2 列加停澳柯玛桥站，晚到航班旅客进城更从容。乘坐快速列车，乘客从五四广场站乘坐 8 号线可直达地铁胶东机场站，全程用时压缩至 40 分钟左右，“从海边到空港”一线直达。快速列车仅停靠指定车站，请乘客提前到站候车，具体时刻以青岛地铁 APP 及车站公告为准。

8 号线快速列车时刻表（以车站现场及青岛地铁 APP 为准）

在地铁青岛北站，地铁与国铁、公路客运、公交同站衔接；在地铁胶东机场站，列车直达胶东国际机场综合交通中心，下车即可办理值机。

青岛地铁按里程分段计价，起步价 2 元、可乘 5 公里，票价按两站间最短路径计算。南段开通后，线网新增多条“最短路径”，部分站间票价不升反降，降幅为 1 元。

IT之家附热点行程票价变化如下：