华为、vivo、OPPO、小米、荣耀五大国产主流手机全部接入中国地震预警网

IT之家 9 月 21 日消息，据中国地震台网，近日，荣耀手机地震预警应用全面通过中国地震台网中心技术评测，正式接入中国地震预警网。至此，华为、vivo、OPPO、小米、荣耀五大国产主流手机厂商全部获得官方授权，依托统一的公共服务模型算法与服务规范，面向亿万用户免费提供权威地震预警服务。这标志着我国地震预警公共服务在移动终端领域实现国产主流品牌全覆盖，国家地震预警工程的减灾效益将进一步惠及更多民众。

IT之家从官方介绍获悉，国家地震预警工程 2024 年 7 月竣工后，面向社会公众的地震预警信息服务能力建设快速推进。截至目前，我国已初步建成包括预警终端、广播电视、微信小程序和移动终端等在内的地震预警公共服务体系，逐步形成“广覆盖、快触达、精准化”的服务格局，并在多次地震灾害应对中发挥了良好社会效益。

在多种服务渠道中，移动终端是当前最重要、最便民、最有效的预警途径。中国地震台网中心根据相关工作部署，快速推进与国产主流手机厂商的深度合作，按照统一技术规范接入地震预警公共服务，具备广泛覆盖、秒级触达和精准服务的业务应用能力。用户无需下载任何应用程序，只需在手机设置里搜索“地震预警”功能，开启服务即可。随着各家厂商对操作系统的迭代升级，开通地震预警功能的用户正在快速增长，其中华为和 vivo 均已突破 1 亿用户。

文章提到，地震发生后，留给公众的应急避险窗口十分有限，即便距离震中较远区域，也仅有十几秒至数十秒的反应时间。民众收到手机预警提示时，破坏性地震波往往还未抵达。这份争分夺秒的提醒，来自一套环环相扣、高度自动化的地震预警公共服务系统（以下简称系统）。整套系统如同接力赛跑，与地震波竞速，把预警信息快速送达震中周边民众的手机上。这套精密运转的服务流程，可以拆解为五个关键环节。

第一步、得知道你在哪儿

我国幅员辽阔，手机用户数以十亿计，且每天都有很多用户在频繁流动。要实现精准预警，这套技术系统首先要知道每个手机用户的实时地理位置。

在用户授权的前提下，依法依规、最小必要使用地理位置信息，用于震时精准预警服务。考虑到地震预警对单个用户来说是小概率事件，为不增加手机耗电，系统将这一功能融合进了用户日常高频使用的应用中。在服务端，系统形成了地理分区管理模式，目的就是在震时能够秒级锁定需要预警的用户，这是地震预警能精准触达的前提。

第二步、划定一个“危险圈”

当中国地震预警网产出预警信息后，系统会根据震中位置、预警震级等参数快速计算影响范围，将预估烈度在 2 度以上的区域与后台位置服务管理的海量用户进行匹配，自动划定本次地震需要预警的范围。预警范围之外的手机不会接收到预警信息，实现了预警信息的精准推送。

根据影响程度，地震预警分为四个等级：蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警，这四级预警也和其他自然灾害预警保持一致，目的是让民众最快适应，降低学习成本。

为何选择对 2 度及以上区域开始预警？这是因为 2 度及以上意味着可能有震感，地震对该区域会造成一定影响，而对 2 度以下的区域无影响。地震预警是好事，但不能预警过度，超范围预警就会造成打扰，也降低了预警的权威性。

第三步、亿级用户的“云推送”

确定影响范围后，系统会快速找到划定范围内的所有手机用户，在用户授权的前提下通过推送标识向目标用户下发预警信息。根据影响程度和距离优先的原则，系统依托手机厂商云推送能力，可实现地震预警信息海量下发、秒级触达。

第四步、手机如何大声“提醒”你

预警信息到达手机后，系统内置的预警服务即刻触发手机预警提示，按照规范启动预警流程，包括信息弹窗、预警等级、手机响铃、语音提醒、地震波倒计时以及避震指引等。

这是地震预警公共服务直接面向用户的一环，技术团队为此进行了精心设计，后续会不断优化各步骤的响应策略，努力做到精准服务，让用户看懂会用，发挥地震预警的减灾实效。

第五步、全流程监管确保服务质量

作为一项严肃的公共服务，地震预警不能只是简单的推送下发，还要跟踪服务实效，持续优化迭代算法模型，让服务更精准、更高效、更具减灾实效。在每次地震预警结束后，系统会自动进行服务跟踪统计与分析，目的是进行效能评估，持续优化地震预警的服务质量。