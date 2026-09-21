大疆发布 2 度电户外电源 DJI Power Auro 2000 Elite：体积缩减 24%，售价 4799 元起

IT之家 9 月 21 日消息，大疆今晚发布了 DJI Power Auro 2000 Elite 2 度电户外电源，售价 4799 元起。

这款新品采用磷酸铁锂电芯并通过针刺测试，历经 4000 次充放电循环后，依然保持 80% 以上容量；相比 DJI Power 2000，体积缩减 24%，重量减轻 14%；所有接口集中于单侧，支持仰侧多角度摆放；支持最高 2000 瓦稳定输出，能带动部分 2200 瓦家电。

官方表示，针对 100 瓦至 400 瓦的日常供电区间，DJI Power Auro 2000 Elite 有效降低内部电能损耗，带来更长效的实际可用电量。

DJI Power Auro 2000 Elite 内置 600 瓦行车闪充模块，可直连汽车电瓶；内置 600 瓦 MPPT 模块，可直连太阳能板，双 SDC 口同时充电，输入功率最高可达 1200 瓦，最快约 2.7 小时即可充满；在市电环境下，支持最高 2000 瓦快充。60 分钟从零充至 80%，75 分钟满电。

IT之家获悉，这款新品内置 140 瓦 USB-C 伸缩线，支持 PD 3.1 协议，线材受损无需整机返修，支持模块更换；开启 UPS 模式后，主机可在 0.01 秒内切换供电通路，确保台式电脑、鱼缸等关键设备不停摆；在低负载放电场景下，运行噪音低于 30 分贝。

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