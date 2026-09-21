小米雷军澄清“打新宇树科技赚了 100 多亿”：是顺为投资的，而且不是打新、是早期天使投资

IT之家 9 月 21 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日开启直播，和大家聊聊澎程发布这些天。

A 股人形机器人第一股宇树科技于 8 月 19 日上市，开盘大涨 629.44%，有网上传言“雷军打新宇树科技赚了 100 多亿”。

对此，雷军在今日的直播中澄清，不是他投资的，而是顺为投资的。第二也不是打新，而是早期天使投资、早期风险投资。

雷军表示，自己十几年前就认识了宇树科技创始人王兴兴，而且顺为是宇树科技 A 轮的唯一的投资者，当然顺为的股东们也赚了。

“顺为与小米为了构建生态链产业链，包括支持年轻人创业，有几个投资机构一直在推动整个硬核科技的创新。主要是我自己创业的时候就很难，找不到钱。所以 20 年前我就在国内开始鼓捣，大家要发展天使投资，让有想法的年轻人拿到第一笔投资，能够梦想成真。所以我们是基于这种想法，开始支持这些早期创业者的。”

综合IT之家此前报道，在今年 3 月的小米春季新品发布会前夕，王兴兴带宇树最新机器人到场为新一代小米 SU7 站台。雷军当时表示：“今年是（宇树科技）创业十周年。谢谢你在五年前给了我们一个投资（宇树）的机会”。

9 月 14 日，雷军现身宇树科技公司，在王兴兴的陪同下实地探访并观看人形机器人表演，雷军还尝试踹了机器人一脚。