《GTA 6》发售前 R 星发布旗下游戏 Mod 修改规范，划定多项严格禁令

IT之家 9 月 21 日消息，Rockstar Games（R 星）正式发布了一套覆盖面广泛的 Mod 修改规范，明确创作者针对《GTA》、《荒野大镖客：救赎》以及包括尚未发售的《GTA 6》在内的旗下 IP，哪些行为允许、哪些行为被禁止。

这份新版政策页面标注日期为 9 月 10 日，针对 Mod 玩家划定了相当严格的红线。规范要求 Mod 制作者不得扩充或者改动官方既定的故事主线、剧情、任务、角色以及其他叙事内容。Mod 项目同样不允许把多款 R 星游戏当中的地图、场景、角色、游戏资源相互混合。近期泄露的早期版本《GTA 6》游戏环境资源就被玩家移植进了《GTA 5》，但相关内容无法在 FiveM 服务器对外公开，这也是背后的原因之一。

IT之家注意到，按照新规，非官方的剧情扩展 Mod、跨 IP 联动项目、在不同游戏之间迁移场景与角色的 Mod 都属于被禁止的范围。R 星同时禁止通过修改游戏，让作品运行在从未获得官方发行许可的主机、硬件或者平台上；这类限制在游戏厂商当中属于比较常见的做法。值得注意的是，条文措辞并没有禁止模拟器运行游戏。

多人 Mod 开发仅限定于 R 星官方授权的创作平台，该平台现阶段基于 Cfx.re 技术搭建，或是获得 R 星单独许可的项目。R 星已于 2023 年收购 FiveM 以及 RedM 背后的开发团队；自那以后便开始打击其他第三方多人私服平台。不在官方创作平台之内的 Mod 不允许商业化；获得资质的创作者也只能够经由官方认可的数字商店售卖自制内容。同时严禁真实货币赌博、开箱抽卡、扭蛋类系统、虚拟货币售卖以及加密货币相关内容。

该规范还禁止未经许可复用游戏配音素材；在没有取得书面授权的情况下使用现实人物肖像；禁止植入第三方广告。其中还有一条略显特殊的禁令：禁止在角色扮演当中还原现实世界的武装组织，也就是军事向 RP。这项针对“还原现实武装组织的角色扮演或者军事模拟”的禁令也引发讨论：究竟这类玩法已经发展到什么程度，才促使 R 星专门出台官方限制。

这份文件当中并没有专门提及《GTA 6》；因此不可以将这份新规解读为官方确认新作将会支持 Mod。不过考虑到 Mod 生态的热度，如果未来《GTA 6》完全不开放任何 Mod 相关支持，反而会出乎很多人的意料。但在距离《GTA 6》发售前夕发布这套准则，也相当于提前划定边界：倘若日后《GTA 6》正式搭建创作者与 Mod 生态，开发者与玩家就将要遵守这套规则。