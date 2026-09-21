广汽埃安 Ray7 运动内饰亮相：一体式运动座椅，前排一键零重力

IT之家 9 月 21 日消息，广汽埃安 Ray7 运动内饰今日正式亮相，先享计划正式开启，这款纯电轿车预计将于近期上市。

据介绍，该车搭载一体式运动座椅，采用赛道化设计语言、低趴坐姿、全方位包裹感，前排支持一键零重力模式，搭配加热 / 通风 / 按摩。纯粹驾驶设计，以驾驶员为中心的空间布局，减少视线偏移与操作负担。云柔面料采用亲肤工艺，细腻柔软，久坐不累，耐污耐磨，油渍泼洒，一擦即净。

此外，该车还搭载 5nm 高通 8295 处理器 +24GB LPDDR5 高带宽内存 + 新一代 128GB UFS5.0 闪存，配备悬浮柔光中控台，三层镀银防晒天幕号称支持“88% 太阳能量隔绝，99.99% 紫外线隔绝率”。

IT之家注意到，“Ray”是广汽埃安今年 7 月官宣的全新车系，首款车型“Ray 7”定位是“年轻人热爱的超级纯电轿车”。该车尺寸为 4960×1900×1455mm，轴距 2920mm。

新车整车控制全面电气化，全球首发芯片级驱制融合架构，全球首搭华为 EMB 全电线控制动，并配有华为 iTRACK 智能扭矩控制系统。广汽埃安 Ray 7 还采用铝混前双叉臂 + 后五连杆悬挂，辅以前后稳定杆，同时配有 FSD 可变阻尼悬架 + HRS 液压回弹止动器。

广汽埃安 Ray 7 拥有全新热管理系统 + 28 合 1 热管理模块，搭载新一代华为 DriveONE 多合一电驱，内置宁德时代整包电池，采用弹匣电池 2.0 方案。新车还拥有文远知行 L4 级同源大模型算法，配备 27 个车规级全视角传感器，含 192 线激光雷达 + 3 颗 4D 毫米波雷达，支持无导航漫游找车位等功能。