vivo X500 Pro 系列手机发布：全球首发天玑 9600 Pro 旗舰芯，6499 元起

IT之家 9 月 21 日消息，vivo X500 系列及智慧终端新品发布会正在举行，vivo X500 Pro 系列手机正式发布，分为 Pro 版和 Pro Max 版机型，售价 6499 元起。

IT之家从发布会现场获悉，vivo X500 Pro 系列手机提供晴天、览霞、摄夜、大地回声四款配色，联合京东方带来 Q11 发光材料，支持 144Hz 自适应刷新率 LTPO 8T，硬件级 1nit 至低亮度，支持自适应调光、杜比视界、HDR 10+、圆偏振光 2.0、SGS 低蓝光认证等等。vivo 全球首发搭载蓝图光御 900 传感器，首次实现 17EV 动态范围版。其中 Pro 尺寸为 6.36 英寸，Pro Max 版尺寸为 6.85 英寸。

此外，vivo X500 Pro Max 全球首发 Q11 2K 蔡司大师色彩屏，支持超感光自动亮度，深度定制超感光自动亮度，vivo 自研超感光亮度调节策略。

vivo X500 Pro 系列全球首发天玑 9600 Pro 旗舰芯，支持超强影像能力。新机搭载蔡司超动态主摄，全新升级 VCS 4.0、蔡司 T * 镀膜、深吸收蓝玻璃。vivo 全球首发搭载蓝图光御 900 传感器，首次实现 17EV 动态范围。

Pro Max 版搭载蔡司 2 亿 APO 超级长焦，采用蓝图 x 三星 HP0 传感器，1/1.4”超大底、硬件级 4 倍 ISZ 无损变焦。新品支持超长焦高速运动抓拍，行业首发长焦跟随技术（OTA），自研 60fps 高帧率系统通路、自研蓝图高刷追焦引擎、自研 NICE 算法引擎。此外，该产品还支持等效 400mm 蔡司增距镜 G2 Ultra。

Pro 版行业首发搭载蔡司 APO 超级长焦，采用蓝图 x 索尼 LYTIA 610 传感器，支持 85mm 黄金焦段。

续航方面，X500 Pro 搭载 6510mAh 电池，支持 90W 有线充、40W 无线充；X500 Pro Max 搭载 8000mAh 电池，支持 90W 有线充、40W 无线充。

IT之家整理价格信息如下：

vivo X500 Pro

12GB+256GB 版 6499 元

12GB+512GB 版 7499 元

12GB+1TB 版 8499 元

vivo X500 Pro Max

12GB+256GB 版 6999 元

12GB+512GB 版 7999 元

16GB+512GB 版 8499 元

12GB+1TB 版 8999 元

创作者套装 16GB+1TB（卫星通信版）12999 元

vivo X500 系列 9 月 21 日起正式开启预售，X500/X500 Pro Max 将于 9 月 24 日正式开售，X500 Pro 版 9 月 29 日正式开售。

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