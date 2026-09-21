冲刺 IPO，Nscale 的 1030 亿美元数据中心订单高度依赖微软和 Anthropic 两大客户

IT之家 9 月 21 日消息，据彭博社报道，英国 AI 基础设施公司 Nscale 过去三年客户签约量激增千倍，主要归功于两家对人工智能算力如饥似渴的公司：微软和 Anthropic。

这两家公司贡献了该公司在首次公开募股（IPO）前夕披露的 1,030 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,905.85 亿元人民币）合同总额中的 85%。不过，Nscale 尚未为 Anthropic 的合作项目落实融资。

这些细节凸显了伴随 AI 热潮兴起的新兴行业所面临的风险。Nscale 专门开发为 AI 服务定制化的数据中心，与“新云”（neocloud）厂商 CoreWeave 和 Nebius 展开竞争。

这些公司都是 AI 开发商与半导体企业这个“圈子”的一部分，彼此之间频繁进行行业内交易。这种循环式的交易往来被批评者视为潜在泡沫的信号。各家新云公司一直强调自身客户群的多元化，以此回击“过度依赖少数硅谷巨头”的质疑。

而 Nscale 的业务结构几乎没有多元化可言。该公司在上周五提交的 S-1 招股说明书中坦言：“我们的收入在很大程度上由少数几家客户贡献。”

除了依赖两大客户之外，这家英国公司还与英伟达深度绑定 —— 英伟达既是其主要股东，也是计划装配进 Nscale 数据中心的芯片的主要开发商。招股书列出了英伟达与 Nscale 之间的一系列交易：英伟达参与了多轮融资、供应芯片，并为约 8.6 亿美元（现汇率约合 57.66 亿元人民币）的租赁义务提供了担保。上周英伟达还参与了 Nscale 31 亿美元（现汇率约合 207.85 亿元人民币）的融资方案，获得了价值 10 亿美元（现汇率约合 67.05 亿元人民币）的可转换债券或无表决权股份。

Nscale 表示，与英伟达的紧密关系“并不能消除供应链风险”—— 此类风险可能导致最新的 AI 加速器无法按时运抵其数据中心。

在业务快速扩张的同时，公司仍未实现盈利。今年上半年，其销售额为 1.406 亿美元（现汇率约合 9.43 亿元人民币），净亏损却高达 10.2 亿美元（现汇率约合 68.39 亿元人民币）。与 1,030 亿美元（现汇率约合 6,905.85 亿元人民币）的合同总额形成鲜明对比的是，截至 8 月底，实际生效的合同金额仅为 26 亿美元（现汇率约合 174.32 亿元人民币）。

据英国《金融时报》（Financial Times）报道，Nscale 计划本周在纽约上市，目标估值最高达 350 亿美元（现汇率约合 2,346.65 亿元人民币）。

作为新云公司的重要靠山，微软推动了 Nscale 近期的增长。自 2025 年底以来，Nscale 已与微软签署了多份协议，到 2033 年的总价值约为 438 亿美元（现汇率约合 2,936.66 亿元人民币）。

今年 8 月，Nscale 还与 Anthropic 签署了价值 446 亿美元（现汇率约合 2,990.3 亿元人民币）的协议，向其出租算力。Nscale 计划在今年早些时候收购的西弗吉尼亚州一处场地，为这家 Claude 聊天机器人的开发商建造服务器机架及相关设备，该巨型设施的规模达 8 吉瓦。

不过招股书显示，这份 Anthropic 协议附带条件：Nscale 须达成特定里程碑，并满足对算力持续稳定供应的严苛要求，否则合同可能被终止。公司预计首批 2 吉瓦的设施将于 2028 年投入运营。

数据中心公司还披露，目前尚未获得为 Anthropic 项目融资的具有约束力的承诺。

至少一家大客户已经打退堂鼓。今年 4 月，OpenAI（开放人工智能公司）退出了与 Nscale 在挪威和英国合作开发“星际之门”（Stargate）基础设施项目的计划。微软同意接手 OpenAI 在挪威的数据中心；彭博社此前报道称，Alphabet Inc.旗下的谷歌计划在英国接替 OpenAI 的位置。

彭博社还报道过，Nscale 曾洽谈向 TikTok 母公司字节跳动提供算力。但在 S-1 文件中，Nscale 仅提到其在云计算市场与谷歌存在竞争关系，并未披露与谷歌的任何交易，也未提及字节跳动。

客户高度集中并非 Nscale 一家的问题。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）今年 3 月估计，微软和 Meta 合计约占 Nebius 年销售额的一半。2025 年微软约占 CoreWeave 销售额的 67%，不过这家新云公司已在推进客户多元化。

周一，Rothschild & Co. Redburn 开始对 Nscale 的已上市同行给出覆盖评级，建议“卖出”。分析师指出，这些公司面临高昂的租赁成本，且高度依赖债务融资。分析师在报告中写道，销售增长“仍与融资的可获得性紧密挂钩，因此不能视为理所当然”。