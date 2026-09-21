谷歌携五大 PC 厂商正式推出首批 Googlebook 笔记本，起售价 899 美元

IT之家 9 月 21 日消息，谷歌及其合作伙伴终于正式发布全新 Googlebook 产品线的首批笔记本电脑，搭载基于安卓技术栈构建、底层源自 Chrome OS 的 Googlebook OS 系统。首批一共五款机型，分别来自宏碁、华硕、戴尔、惠普以及联想。即日起开启预售，10 月 4 日正式上架销售。

产品起售价区间为 899 美元（现汇率约合 6,028 元人民币）‑1,299 美元（IT之家注：现汇率约合 8,709 元人民币），定价直接对标 MacBook Air 以及众多 Windows 轻薄本。每一台 Googlebook 均附赠 12 个月的 Google AI Pro 会员以及 5TB 云存储空间；另外还包含 YouTube Premium、Adobe Photoshop、剪映专业版（CapCut）三个月试用权益。谷歌承诺为本系列笔记本提供最长 10 年系统更新支持。

以下是各款 Googlebook 的硬件规格以及横向对比：

宏碁 Acer Googlebook 14

首发五款当中唯一一款可翻转二合一机型；设计思路近似 Acer Chromebook Plus Spin 714。官方标称续航最长 16 小时。它当前起售价最低：899 美元（现汇率约合 6,028 元人民币）。不过该价格属于限时首发价。宏碁的 Kelly Odle 在接受 The Verge 采访时表示，后续厂商会根据零部件供应状况以及市场压力重新评估定价，未来存在涨价可能性。内存等零部件持续紧缺也已经造成包括 MacBook Neo 在内不少笔记本价格上行。

处理器：英特尔酷睿 Ultra 5 / Ultra 7

内存：16GB

存储：256GB / 512GB

屏幕：14 英寸，2.8K OLED 触控屏

机身：厚 13.9 mm，重 1.13 kg

接口：雷电 4×1、USB‑C×2、耳机插孔

安全：指纹识别

华硕 Asus Googlebook 14

设计借鉴 ExpertBook Ultra；机身金属灰蓝色；在首批机型当中接口数量较为丰富。整机重量为本系列最轻，仅 1.0 kg；机身厚度并非最薄（最薄是戴尔款）。同时它也是仅有的两款配备 HDMI 接口的机型之一。起售价 1,299 美元（现汇率约合 8,709 元人民币）；硬件可选规格与其余机型大体相近。

处理器：英特尔酷睿 Ultra 5 / Ultra 7（第 3 代）

内存：16GB / 32GB

存储：256GB / 512GB

屏幕：14 英寸，3K OLED 触控屏

机身：厚 14.0 mm，重 1.0 kg

接口：USB‑C×2、USB‑A×2、HDMI、耳机插孔

安全：指纹识别

戴尔 Dell XPS Googlebook

起售价 1,199 美元（现汇率约合 8,039 元人民币）。外形高度复刻 XPS13；配色为淡金色“微光”；机身上带有 Googlebook 标志性发光灯带，预装谷歌系统。相比 Windows 版本的 XPS13，本机新增指纹传感器；但接口依旧十分精简，仅保留两个 USB‑C。

处理器：高通骁龙 X Elite

内存：16GB / 32GB

存储：512GB

屏幕：13.4 英寸，2.5K 触控屏

机身：厚 12.7 mm，重 1.0 kg

接口：USB‑C×2

安全：指纹识别

惠普 HP Googlebook 14

起售价 1,299 美元（现汇率约合 8,709 元人民币）。安全方面同时搭载人脸识别 + 指纹识别双解锁；本机拥有首批机型当中最高存储上限，最高可达 1TB。深蓝色机身，风格类似惠普 Spectre 系列；接口偏少，仅有 2 个 USB‑C 外加耳机口。

处理器：高通骁龙 X Elite

内存：16GB / 32GB

存储：256GB / 512GB / 1TB

屏幕：14 英寸，2.8K OLED 触控屏

机身：厚 14 mm，重 1.24 kg

接口：USB‑C×2、耳机插孔

安全：人脸识别 + 指纹识别

联想 Lenovo Googlebook 15

起售价 1,299 美元（现汇率约合 8,709 元人民币）；屏幕是首批五款里面尺寸最大的 15.3 英寸。属于少数配备 HDMI 接口的机型；也是唯一白色机身版本，表面为哑光缎面质感，区别于其他机型的蓝、金色金属机身。联想还同步推出一款配套 AI 鼠标，鼠标也带有同款发光灯带。

处理器：英特尔酷睿 Ultra 5（第 3 代）

内存：16GB

存储：256GB / 512GB

屏幕：15.3 英寸，2.8K OLED 触控屏

机身：厚 15.95 mm，重 1.28 kg

接口：USB‑C×2、USB‑A×1、HDMI、耳机插孔

安全：人脸识别 + 指纹识别

谷歌将 Googlebook 的目标用户锁定为安卓用户和程序员，力图让自家的 Gemini AI 成为笔记本电脑体验中不可或缺的一环。谷歌并不亲自生产这些设备，而是与五家厂商合作，由它们生产运行类安卓操作系统的笔记本。各机型在价格、设计以及处理器、存储等规格上各有差异，但也有些共同特征：相似的键盘布局，以及一条可显示电量和自定义动画的“Glowbar”灯带。

谷歌的收入主要来自广告和服务业务。负责谷歌安卓（Android）生态的总裁萨米尔 · 萨马特（Sameer Samat）上周在纽约的一场媒体活动上表示，推笔记本的目的在于提供能与安卓手机无缝协作、并搭载“真正实用”的 AI 功能的机器。

在发布前的采访中，萨马特说：“如今人们的工作方式对笔记本体验而言并不够优化。我们看到人们开始在手机上处理工作，然后转到笔记本上继续，反之亦然。”他指出，各平台之间的应用缺乏连贯性。“我们想把笔记本为当下、也为人们未来的使用方式重新造一遍。”

他表示，至少在初期，瞄准安卓爱好者是合理的。“我们决定从安卓社区入手，因为我们确实看到了缺口，”萨马特说，“如果一个人用着安卓设备，那么问题是：以你今天的工作方式，什么样的笔记本才合适？”

当被问及 Googlebook 相对于 MacBook Neo 的定位时，萨马特表示：“我们认为这属于市场中不同的细分领域。”他说，拥有三星电子 Galaxy S26 或谷歌 Pixel 11 Pro 等高端手机的用户，“希望有一台像他们的手机一样精致、高端且性能强劲的笔记本”。他提到的底气包括整机的做工品质，以及谷歌在触控板尺寸、芯片和最低内存配置等方面设定的标准。

萨马特预计，此次发布将激发更多笔记本厂商的兴趣。“随着人们热情高涨，会有更多厂商推出 Googlebook，会有很多不同的参与者想要加入。”他还补充说，未来也可能推出配置更强的机型。

Googlebook 的操作系统与安卓有明显相似之处：预装或可自定义的桌面小组件、类似安卓的应用列表、下拉式设置菜单。同时，它还融合了 ChromeOS 的元素 ——ChromeOS 是 Chromebook 所依托的软件，而 Chromebook 是一类在课堂上随处可见的平价笔记本。谷歌表示，Googlebook 的软件将获得长达 10 年的定期功能更新。

以下是这套混合操作系统的主要能力：

在笔记本上运行手机应用：Mac 和 iPhone 用户早已能够在手机和电脑之间轻松切换处理各项任务。Googlebook 区别于现有 AI PC 的地方在于其同步能力 —— 用户可以在安卓设备上开始某项操作，然后在笔记本上继续，反之亦然。用户还能在笔记本上直接运行安卓手机上的单个应用和游戏，并访问手机中的文件和照片。谷歌表示，希望最终也能实现 Googlebook 与 iPhone 之间的类似互联功能，但这需要时间。

AI 驱动的文件搜索：笔记本采用一个小型 Gemini Nano v3 AI 模型，为设备上的文件和照片生成摘要，让用户能更快地通过关键词和描述搜索文件。该模型“在设备端”运行，意味着文件摘要和搜索查询不会通过互联网处理，以确保隐私。

情境感知：借助名为“Magic Pointer”的新功能，用户可以让 Gemini 聊天机器人回答与屏幕内容相关的问题。用户晃动光标即可激活该功能，它利用设备端 AI 模型理解屏幕上的各类文本和组件，并根据光标指向的内容提供建议查询。用户发出指令后，会弹出 Gemini 聊天窗口，通过互联网给出回答。

借助 Googlebook，谷歌希望为 AI 在笔记本上找到超越噱头的用途。萨马特说：“如今人们觉得 AI 功能能让人更高效，但还没有人能在笔记本上把这件事做对。这些功能要么根本不到位，要么碍手碍脚，纯粹是为 AI 而 AI。我们想要的是 —— 你需要的时候它在那里，不需要的时候它就不打扰你。”