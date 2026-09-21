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网易云音乐鸿蒙端 App 获 9.6.0“超大”版本尝鲜升级：删除测试版字样、适配深色模式等

2026/9/21 21:53:12 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 雨雪载途家走软媒新友2480304Air__江JIANG神藏blue鶸KAI余不完野原小哀Dracker最亮的派大星霄恺自信的眉毛注意力惊人 的线索投递！

IT之家 9 月 21 日消息，网易云音乐鸿蒙端 App 今日在华为应用市场 App Gallery“应用尝鲜”专区开启了 9.6.0 (9060000) 版本升级。

官方内测群工作人员表示，新版本属于“超大”更新版本，但具体更新内容暂未公布。

华为应用市场 App Gallery 显示，该版本测试说明与上个版本保持一致：

  • 1.全新上线 vivid 音质 —— 更细腻的高频、更饱满的低频，还原录音棚级听感，带你重新发现每一首歌里被忽略的细节。

  • 2.全新上线视频播客功能 —— 海量优质视频播客一键直达，听歌之余还能边看边聊。

  • 3.修复部分体验问题。

IT之家也在第一时间进行了更新实测，发现网易云音乐鸿蒙版 App 新增如下特性：

  • 适配深色模式；

  • 平板端支持锁屏歌词；

  • 导航栏新增“笔记”功能；

  • 左上角个人中心新增创作者中心、装扮中心、最近播放、定时关闭、商城、云村有票、云推歌等功能；

  • 播放与下载页面新增智能过渡、淡入淡出、使用 3G/4G/5G 网络播放、音乐黑名单、更多播放设置（含允许与其他应用播放 / 视频解码模式 / 流量下进入视频详情页自动播放。关注页中 Wi-Fi 下自动播放视频）等；

  • 支持设置播放页常亮；

  • 隐私与权限新增关注页显示推荐动态、歌曲推荐标签展示设置等；

  • 新增支持存储空间管理功能，可清理数据缓存、音乐缓存，管理下载资源等

  • 播放页补齐投播设备、歌曲百科、单曲购买、音效、播放器样式、红心动效、定时关闭、倍速播放、设为铃声、云推歌、音乐礼品卡、减少推荐、播放页底部功能自定义等能力。

值得一提的是，网易云音乐鸿蒙版 App 的图标还去除了“测试版”字样，预计正式版即将上线。

据IT之家此前报道，网易云音乐鸿蒙版已于 8 月底上架华为应用市场 App Gallery，并在“应用尝鲜”专区开放下载。华为终端 BG CEO 何刚透露，网易云音乐鸿蒙尝鲜内测版是华为、网易双方共同开发的尝鲜版本，优先带来了音乐播放、推荐、搜索、分享等核心听歌功能，以及用户常用的歌曲评论区。

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关键词：网易云音乐华为应用市场版本升级

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