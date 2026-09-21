网易云音乐鸿蒙端 App 获 9.6.0“超大”版本尝鲜升级：删除测试版字样、适配深色模式等

IT之家 9 月 21 日消息，网易云音乐鸿蒙端 App 今日在华为应用市场 App Gallery“应用尝鲜”专区开启了 9.6.0 (9060000) 版本升级。
官方内测群工作人员表示，新版本属于“超大”更新版本，但具体更新内容暂未公布。
华为应用市场 App Gallery 显示，该版本测试说明与上个版本保持一致：
1.全新上线 vivid 音质 —— 更细腻的高频、更饱满的低频，还原录音棚级听感，带你重新发现每一首歌里被忽略的细节。
2.全新上线视频播客功能 —— 海量优质视频播客一键直达，听歌之余还能边看边聊。
3.修复部分体验问题。
IT之家也在第一时间进行了更新实测，发现网易云音乐鸿蒙版 App 新增如下特性：
适配深色模式；
平板端支持锁屏歌词；
导航栏新增“笔记”功能；
左上角个人中心新增创作者中心、装扮中心、最近播放、定时关闭、商城、云村有票、云推歌等功能；
播放与下载页面新增智能过渡、淡入淡出、使用 3G/4G/5G 网络播放、音乐黑名单、更多播放设置（含允许与其他应用播放 / 视频解码模式 / 流量下进入视频详情页自动播放。关注页中 Wi-Fi 下自动播放视频）等；
支持设置播放页常亮；
隐私与权限新增关注页显示推荐动态、歌曲推荐标签展示设置等；
新增支持存储空间管理功能，可清理数据缓存、音乐缓存，管理下载资源等
播放页补齐投播设备、歌曲百科、单曲购买、音效、播放器样式、红心动效、定时关闭、倍速播放、设为铃声、云推歌、音乐礼品卡、减少推荐、播放页底部功能自定义等能力。
值得一提的是，网易云音乐鸿蒙版 App 的图标还去除了“测试版”字样，预计正式版即将上线。
据IT之家此前报道，网易云音乐鸿蒙版已于 8 月底上架华为应用市场 App Gallery，并在“应用尝鲜”专区开放下载。华为终端 BG CEO 何刚透露，网易云音乐鸿蒙尝鲜内测版是华为、网易双方共同开发的尝鲜版本，优先带来了音乐播放、推荐、搜索、分享等核心听歌功能，以及用户常用的歌曲评论区。