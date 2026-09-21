工信部将优化无线电频谱资源布局，支撑先进制造业发展

IT之家 9 月 21 日消息，据新华社今日报道，工业和信息化部将优化无线电频谱资源布局，充分发挥频谱资源引领无线电技术创新应用、支撑无线电产业发展的作用，夯实产业发展根基。

报道称，发展先进制造业，加快推进新型工业化，离不开稀缺的无线电频谱资源的支撑保障和安全有序的电磁环境。2026 中国无线电大会 21 日在河北雄安新区开幕，工业和信息化部有关负责人在会上说，要做好频谱资源科学规划、精准供给、合理开发、高效利用，让无形的频谱资源释放出有形的巨大能量，为加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系注入澎湃动能。

上述负责人表示，接下来要建强创新平台，推进无线电科技创新和产业创新融合发展；要提升无线电治理效能，持续健全无线电管理法律法规和制度标准体系，加强无线电监测干扰查处，依法严厉打击非法用频设台行为；要深化开放合作，办好国际电信联盟 2027 年世界无线电通信大会等。

2026 中国无线电大会以“无线创新谱绘未来”为主题，围绕战略前瞻、技术突破和产业实践等举办 1 场主论坛，聚焦频谱高效开发利用等举办 10 场专题研讨会，围绕《中华人民共和国无线电管理条例》修订发布 10 周年等举办 3 场专题交流会。

IT之家查询获悉，2027 年世界无线电通信全会（WRC-27）将于 2027 年 10 月 11 日至 11 月 12 日在中国上海举行。

世界无线电通信大会是国际无线电通信领域立法缔约的最高级别会议，每 3 至 4 年召开一次，主要任务是修订对全球具有普遍法律约束力的《无线电规则》，调整国际无线电频率和卫星轨道资源使用和管理规则，确定未来 5 至 10 年频轨资源开发利用的优先方向，会议成果将对全球 5G / 6G、商业航天等发展产生重要影响。