CMF 将脱离 Nothing 独立运营，成为一家印度本土企业

IT之家 9 月 21 日消息，瑞典华裔企业家裴宇（Carl Pei）计划将 Nothing 旗下的平价手机与消费电子业务板块分拆出来，组建一家由印度资本控股的独立新公司。裴宇押注印度即将成长为下一个全球消费电子产业中心。

当地时间周一，Nothing 联合创始人兼首席执行官裴宇在 X 平台发布题为《印度是大势所趋》（India Is Inevitable）的文章表示，CMF 将会作为独立企业运营，在印度设立专属的管理团队与研发团队。总部位于伦敦的 Nothing 仍会保留该业务的部分股份，他称：“我们正将 CMF 从 Nothing 中拆分出来，打造一家独立的印度公司：由印度人控股，总部设在印度，拥有本土团队和研发中心。Nothing 仍将作为股东和合作伙伴，而 CMF 将成为印度本土企业。”

市场调研机构 Counterpoint 的数据显示，在截至 6 月的季度当中，Nothing 是印度增长速度最快的手机品牌，出货量较去年同期实现翻倍。在全球手机市场基本由苹果、三星以及中国头部手机厂商把持的格局之下，印度已经成为 Nothing 至关重要的市场。

曾联合创立一加（OnePlus）的裴宇提出，印度有望继日本、韩国、中国之后，诞生具备全球影响力的消费电子企业。他认为印度已经搭建起可以参与全球竞争的制造业基础，但产品工程能力以及研发实力仍有待补强。“目前印度尚且缺少属于自己的全球性消费电子品牌。但这一局面终将改变。”

IT之家注意到，早在今年 2 月，Nothing 就在班加罗尔开出了自家第一家旗舰门店，以此推进在印度市场的整体扩张。CMF 主打平价智能手机以及周边配件，帮助品牌触达更多对价格敏感的消费者群体。

裴宇为 CMF 定下长期目标：手机年销量达到 1 亿台。他表示，如果可以达成这一规模，企业将获得更强的议价能力去影响上游供应商；同时还可以把软件、影像以及人工智能方向的研发投入分摊到规模庞大的设备基数之上。