华为 Mate 60 等老机型升级鸿蒙 7“隐藏”新功能盘点：粒子动效实装、超级省电模式回归

IT之家 9 月 21 日消息，华为 Mate 60、Mate X5、Pura 70 等系列老机型已在 9 月 17 日提前开启了鸿蒙 HarmonyOS 7 系统的花粉 Beta 版升级活动。用户可前往设置 → 软件更新处报名尝鲜。报名成功的用户点击系统更新后就可以获得新版本推送。

▲ IT之家开箱：华为 Mate60 Pro+「宣白」图赏

官方更新日志显示，此次新版本升级了沉浸光感、3D 空间壁纸、华为分享等功能，同时还下放了超空间存储、超空间内存技术等，整机性能提升。然而，更新日志并未公开全部升级亮点，IT之家盘点老机型升级鸿蒙 7 后的“隐藏”新功能如下：

沉浸光感粒子动效实装：支持滑动消除通知消息通知栏化作光感粒子飘散、卡片移除 / App 卸载如星光消散、音量 / 亮度条调节伴随光感粒子等效果（沉浸光感处于“均衡”可触发）。

锁屏新增可调时钟样式：支持手动拉伸 / 缩短时钟大小、开关景深效果。

新增支持眼动翻页功能：按正常速度，从屏幕顶部开始往下阅读。当屏幕底部出现提示语“向上看，翻下一页”时，表示眼动翻页功能已准备就绪，此时，只需将目光移至屏幕顶部，即可触发翻页操作，完成翻页。

状态栏优化：时钟内收，跳转应用后会提供前一个应用快捷回跳按钮。

超级省电模式回归：进入黑色省电桌面、限制使用应用范围、降低系统运行性能、减弱显示视觉效果、限制应用后台活动、加严后台同步机制、电量低于 10% 后，关闭小艺语音唤醒。

新增户外探索模式：集户外导航、长续航、应急通信等为一体的户外专用模式。预置电话、信息、指南针、地图、相机等户外常用应用，还可根据需要添加其他应用；提供户外应急知识，例如户外辨别方向、搭建庇护所、扭伤冻伤等应急内容；支持摩斯码手电筒（默认预置常亮、SOS 两种模式）。

新增直连供电功能（游戏助手）：在有线充电玩游戏时，开启“直连供电”并设置生效电量；当手机实际电量大于设定的生效电量值时，充电器将优先为系统供电，暂缓给电池充电，从而降低设备发热。

新增内存清理功能（游戏助手）：点击内存清理，实时清理后台内存，减少游戏卡顿。需系统版本 7.0 及以上、应用助手版本 16.4.1.300 及以上。

新增智能稳帧功能（游戏助手）：智能稳帧可提高流畅度，降低功耗发热。老机型暂未发现支持超级帧率档位。

设置-设备缩略图优化：告别清一色的“诗野千里”，会展示所使用设备型号。值得一提的是，Mate 60 系列手机依然显示“诗野千里”，但缩略图经过优化后，会展示前摄模组，符合机型外观特征。

新增支持协同认证功能：该功能是一种新的身份认证方式，可结合用户附近已连接的协同设备辅助确认当前是否为用户本人，以便于用户在锁屏状态下免解锁使用小艺部分语音指令。

畅连新增共享屏幕功能：可共享自己的屏幕，也可邀请对方共享屏幕。

卓易通升级 AOSP 16 环境（卓易通是一款运行在 HarmonyOS NEXT 系统上的工具软件，提供应用下载、管理、更新等服务，并支持媒体文件互传等功能）。

IT之家另附官方更新日志说明如下：