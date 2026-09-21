苹果 2026 款 Mac Studio 发售：M5 Max / Ultra 芯片，19999 元起

IT之家 9 月 21 日消息，苹果于 8 月 25 日推出全新 Mac Studio（2026 款），搭载 M5 Max 和全新 M5 Ultra 芯片，新品将于 9 月 22 日正式发售。

IT之家附全新 Mac Studio 售价如下：

Mac Studio（搭载 M5 Max 处理器）起售价为 19,999 元（36GB+512GB），教育版售价为 18,399 元。

Mac Studio（搭载 M5 Ultra 处理器）起售价为 46,999 元（96GB+1TB），教育版起售价为 43,599 元。

全新 Mac Studio 的 AI 性能提升最高可达 4.3 倍，存储速度提升最高可达 2 倍，图形处理器速度提升最高可达 1.8 倍，中央处理器速度提升最高可达 1.3 倍，内存带宽更高。

搭载 M5 Max 芯片的 Mac Studio 配备 18 核中央处理器、最高 40 核图形处理器（每颗核心均集成神经网络加速器）以及最高 128GB 统一内存，为复杂专业任务和 AI 工作负载加速。搭载强劲 M5 Ultra 芯片的 Mac Studio 则进一步升级至 36 核中央处理器和最高 80 核图形处理器，统一内存容量高达惊人的 512GB，供用户完全在设备端运行超大规模大语言模型。

Mac Studio 首次支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 6，雷雳 5 端口则丰富了连接性，供用户利用高速外接存储设备、PCIe 扩展机箱和强大的中枢解决方案处理繁重任务。雷雳 5 还可实现多个 Mac Studio 系统的集群，相比单个系统，分布式 AI 推理性能提升最高可达 3 倍。

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