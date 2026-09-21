苹果 2026 款 Mac mini 发售：全新 M6 / M5 Pro 芯片，6999 元起

IT之家 9 月 21 日消息，苹果全新 Mac mini（2026 款）将于 9 月 22 日发售，搭载全新 M6 芯片和 M5 Pro 芯片，售价 6999 元起。

IT之家从官方介绍获悉，M6 芯片集成 12 核中央处理器，比前代增加 2 颗核心。12 核图形处理器同样比前代增加 2 颗核心，首次为 Mac mini 的每颗图形处理器核心均配备神经网络加速器，相比搭载 M4 芯片的 Mac mini，AI 性能提升最高可达 4 倍，图形处理速度提升最高可达 2 倍，全新双 16 核神经网络引擎性能相比前代提升最高可达 2 倍。此外，16GB 的标配统一内存（最高可选配 32GB），以及最高可达 170GB/s 的更高内存带宽，为多任务处理大幅提速。

M5 Pro 芯片集成最高 18 核中央处理器，最高 20 核图形处理器，配备增强型着色器核心，支持第三代光线追踪技术，可驾驭三维设计、视觉特效和游戏开发等各类复杂任务。依托图形处理器内每颗核心配备的神经网络加速器，M5 Pro 芯片的 AI 计算性能相比前代 Mac mini 亦实现大幅提升。此外，搭载 M5 Pro 的 Mac mini 支持最高 64GB 统一内存和 307GB/s 内存带宽。

新款 Mac mini 现支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 6，还提供 2.5Gb 以太网端口以实现更高速的有线连接，并支持选配 10Gb 以太网端口。机身正面有两个 USB-C 端口，支持 USB 3，另有一个支持高阻抗耳机的耳机插孔，便于使用。

搭载 M6 芯片的 Mac mini 机身背面有 3 个雷雳 4 端口，搭载 M5 Pro 芯片的机型背面则有 3 个雷雳 5 端口，此外两款机型背面均配有 HDMI 端口和以太网端口。

搭载 M6 芯片的 Mac mini 价格为 6,999 元起，教育版售价为 6,199 元。具体如下：

16GB 内存 +256GB 存储：6,999 元

16GB 内存 +512GB 存储：8,499 元

16GB 内存 +1TB 存储：10,749 元

（更多版本价格可前往苹果官网查看）

配备 M5 Pro 的 Mac mini 售价 12,999 元起（15 核 CPU+16 核 GPU），教育版售价为 12,199 元起。具体如下：

24GB 内存 +512GB 存储：12,999 元

24GB 内存 +1TB 存储：15,249 元

24GB 内存 +2TB 存储：18,999 元

（更多版本价格可前往苹果官网查看）

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