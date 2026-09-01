首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iOS/iPadOS 27.2 开发者预览版 Beta 2 发布

2026/9/22 1:36:12 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
评论：

点此直达升级教程

IT之家 9 月 22 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 27.2 开发者预览版 Beta 2 更新（内部版本号：24B5089g），本次更新距离上次发布 Beta/RC 间隔 5 天。

苹果 iOS 操作系统

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

公开测试版：需注册 Apple Beta 版软件计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】【Beta 版更新】来升级；

开发预览版：需登录注册苹果开发者计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】来升级。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全

本文由机器人发布，IT之家稍后将为大家带来具体更新内容。

附 iOS/iPadOS 27 发布历史：

IT之家小伙伴如果找到更多新内容，可以在投稿或评论区中提出你的发现~

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：iOSiPadOS

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知