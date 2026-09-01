苹果 iOS/iPadOS 27.2 开发者预览版 Beta 2 发布

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IT之家 9 月 22 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 27.2 开发者预览版 Beta 2 更新（内部版本号：24B5089g），本次更新距离上次发布 Beta/RC 间隔 5 天。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

• 公开测试版：需注册 Apple Beta 版软件计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】【Beta 版更新】来升级；

• 开发预览版：需登录注册苹果开发者计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】来升级。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

本文由机器人发布，IT之家稍后将为大家带来具体更新内容。

附 iOS/iPadOS 27 发布历史：

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