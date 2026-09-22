Snapchat 社交平台更新 Lens+ 订阅服务，新增“聊天消息转歌曲”等多项生成式 AI 功能

IT之家 9 月 22 日消息，Snap 宣布为旗下 Snapchat 社交平台 Lens+ 订阅服务进行更新，新增多项生成式 AI 功能。

公开信息显示，Snapchat Lens+ 订阅服务于 2025 年 6 月推出，每月定价 7.99 美元（IT之家注：现汇率约合 53.6 元人民币），标准版 Snapchat+ 订阅主要提供新功能抢先体验以及界面自定义等功能，而 Lens+ 订阅则进一步提供大量独家滤镜可选。

具体来看，本次 Lens+ 订阅服务新增的功能中，最大的特色是可以将聊天消息转换为“原创短歌曲”。用户只需在聊天窗口中长按任意文字消息，选择流行、摇滚等音乐风格，再点击“Create Song”即可生成歌曲。生成完成后，用户可以先试听 AI 生成的音频，确认效果后再发送给聊天对象。

除此之外，官方还为 Lens+ 订阅服务带来 AI Remix 功能，用户可以利用 AI 重新处理好友发送的 Snap 内容，新增各种搞怪自定义内容。

在图文编辑方面，Lens+ 新增 AI 增强字体，可以为字幕加入泡沫质感、喷漆以及泡泡字等不同纹理和风格。用户亦可使用“Imagine Lens”生成图像、使用“AI Clips”将照片转换为 5 秒高清视频。

Snap 表示，由于生成式 AI 功能需要消耗大量服务器算力，Snapchat Lens+ 用户每月拥有固定的 AI 生成额度。每调用一次 AI 功能都会消耗相应额度。如果平台重度用户在计费周期结束前用完算力额度，就需要等待下一个月度计费周期重置后才能继续生成 AI 内容。