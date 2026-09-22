五羊本田 NWZ150 摩托车发布：首搭 WHEV 轻混新技术，19990 元

IT之家 9 月 22 日消息，五羊本田 2026 秋季新品发布会于 9 月 21 日在重庆国际博览中心举行，150cc 旗舰车型 NWZ150 正式发布。

NWZ150 是五羊本田 150 家族的第四款车型，自 2024 年以来，五羊本田依托 eW15 发动机平台，先后推出 NWG150、NWT150、NWF150，累计获得 15 万 + 用户选择。

NWZ150 针对中国用户需求做了专项打造，外观以豪华、运动、优雅为设计方向，前大灯、流水转向灯等多处采用与豪华摩托车、汽车同款的透视化设计语言，辅以宽体车身线条，仪表做到防反光处理。

动力方面，NWZ150 继续沿用本田 eW15 发动机，与本田 160 eSP+ 同源发动机技术。在此基础上，五羊本田为其搭载全新一代 WHEV 轻混系统，该系统由自主设计电机、自主研发控制器与锂电池组成，电机峰值输出功率 1.8kW，电池采用 48V 汽车级混动专用电芯。

实际骑行中，轻混版 NWZ150 在 0 到 60km/h 的加速用时 4.5 秒，在 200 米起步加速中的成绩比肩主流 250cc 车型。超越加速方面，该车从 30km/h 到 70km/h 的加速用时 4.6 秒。

此外，WHEV 轻混系统通过制动与滑行动能回收补能，城市工况下动能回收占比超 75%。

智能化方面，NWZ150 搭载五羊本田第二代电子电气架构，在 150cc 级别中首次实现“九合一”高度集成整车域控制器，相比传统架构的电气回路减少 40%、连接线束缩减 30%、控制单元精简 62%。此外，域控制器休眠功耗低至 0.8mA，满电休眠待机可超 80 天。

该车配备了电动风挡、7 英寸 TFT 触控仪表等配置，还配备语音车控系统，可通过蓝牙头盔语音导航、切歌、通话，行车记录仪存储升至 64GB，支持无钥匙解锁、自动开启大灯，支持大疆互联，还有 3 档可调加热手把。

安全方面，NWZ150 全系配备双通道 ABS、后轮 TCS、半热熔轮胎、内置胎压监测与氮气减震，还有前后 1080P 摄像头、后毫米波雷达。

NWZ150 配备 8.2L 油箱，标称续航超 350km；32L 座桶容积，以及 Type A+C 24W 手机充电接口，还提供尾箱、护杠、后靠背等原厂配件。

NWZ150 提供燃油版与轻混版两个版本，燃油版售价 17580 元；轻混版增加了轻混系统、后雷达、加热手把，售价 19990 元。IT之家附新品配置表如下：