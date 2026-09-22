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129 元酷态科 6 号电能卡片 Air 太空系列三体联名版开售：最高 90W 功率 + 60W AVS 动态快充，苹果 iPhone 18 Pro Max 15 分钟充到 50%

2026/9/22 10:19:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream很宅很怕生風見暉一 的线索投递！

IT之家 9 月 22 日消息，酷态科与三体联名的 6 号电能卡片 Air「太空系列三体联名版」今日正式发售，官方定价为 129 元。

这款充电头主打纤薄便携，机身尺寸仅 77.3 × 42 × 14.3 mm，正面面积比银行卡还小约 29.7%，可轻松放进口袋、卡包。它采用新国标可折叠半包胶插脚，重心上移结构设计，在狭窄插座、高铁插座、酒店插座中都能稳固不松动不虚接。

它采用自研 TOB 高集成度平面变压器，配合高性能 GaN 氮化镓合封芯片，让内部元器件实现“二维化”整齐排布，电路效率高达约 93.67%，功率密度提升约 38.5%，支持最高 90W 快充，同时支持最高 60W 的 AVS 动态快充，iPhone 18 Pro Max 能够在 15 分钟充至约 50% 电量。

酷态科6号电能卡片Air快充数据

IT之家从商品页面获悉，它搭载 ADC 2.0 快充技术，兼容小米澎湃秒充、PPS、PD、UFCS、FCP、SCP 等多种快充协议，可以适配市面上绝大多数手机、笔记本电脑快充需求。

单口使用时，C1 口最高输出 90W MAX，30 分钟可以将小米 17 Pro 充至约 70% 电量，给 iPhone 17 Pro 也能充至约 68%，给笔记本充电也能实现 65W MAX 输出，不用担心长时间使用降功率、过热问题。

酷态科6号电能卡片Air快充性能

这款产品配备双 Type-C 接口，可同时给手机和笔记本充电；单口使用时 C1 口最大 90W MAX，C2 口最大 22.5W MAX，双口同时使用时为 45W MAX + 20W MAX 输出，满足同时充电需求。

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