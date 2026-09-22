小米推出米家冰箱 425L 十字全域离子净化新品：国补价 1999.2 元

IT之家 9 月 22 日消息，小米今日宣布推出全新的“米家冰箱 425L 十字全域离子净化”，京东售价 2699 元，国补后到手价 1999.2 元。

这款冰箱总容积为 425L，采用 14 格分区储鲜设计，其中冷藏室 215L，冷冻室 155L，变温室 55L，分区存储满足各类食材存放需求。

该冰箱主打超薄零嵌入式设计，机身厚 59.7cm，宽 70.2cm，高 185cm，仅占地 0.42 平方米，能够实现正面齐平融合橱柜，两侧仅留 4mm 微缝减少积灰，贴墙可 90° 开门抽屉抽出不干涉，采用底部散热设计，更适合现代家居嵌入式安装。

它配备全域离子净化技术，搭载 Ag+ 银离子抗菌净味模块，冷藏室、冷冻室抗菌率均达到 99.99%，对大肠杆菌、金色葡萄球菌抗菌率均超 99.99%，长霉等级达到 0 级，可有效吸附分解异味。

这款冰箱支持三档变温设计，提供干货、母婴、0 度三档独立可调：干货模式适合存放虫草燕窝、保健品、化妆品；母婴模式 4℃ 储母乳，呵护宝宝健康；0 度模式适合存放短期内食用的鱼类，微微冻更新鲜。IT之家注意到，它还支持 -30℃ 深冷瞬冻锁鲜，能够快速冷冻食材，更好保留原鲜口感不被破坏。

外观方面，它采用墨羽岩金属面板，光泽自然柔和，触感细腻不易留痕，高硬度耐刮伤，金属材质支持吸附冰箱贴，用户可自由装饰。

能效方面，这款冰箱符合新国标一级能效标准，为变频压缩机，综合耗电量 0.82kW・h/24h，运行噪音低至 34dB。

智能方面，它支持小米澎湃智联，可接入米家 App，支持超级小爱控制，提供食材管理、米家灵云节能、米家灵云轻音等智能功能。

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