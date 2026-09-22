我国活跃智能体已近 500 万个，到 2030 年中国 AI 算力市场规模或暴增 300%

IT之家 9 月 22 日消息，据央视新闻报道，《2026 年中国人工智能计算力发展评估报告》已于昨日发布。报告显示，随着智能体技术走向成熟，2026—2030 年，中国活跃智能体复合年均增长率将超 150%。

报告显示，人工智能正完成从内容生成到任务执行的转变，全球活跃智能体数量将从 2026 年的 7940 万个增长至 2030 年的 22.16 亿个。2026 年，中国活跃智能体已近 500 万个（达到 495 万个），据预测，2030 年将增长到 1.97 亿个，复合年均增长率达到 151.2%。

值得一提的是，支撑人工智能应用的算力，其投资规模也在加速扩张：2030 年，全球人工智能算力市场规模预计将达到 1.25 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 8.39 万亿元人民币）。其中，中国市场将达到 1,501 亿美元（现汇率约合 1.01 万亿元人民币），均为 2025 年的 4 倍。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。