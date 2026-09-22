腾讯混元 Hy Image3.5 preview 发布：支持文生图与多轮对话创作，已上线元宝、ima 等应用

IT之家 9 月 22 日消息，腾讯混元团队今日宣布推出 Hy Image3.5 preview 模型。腾讯称该模型面向专业级生图创作，支持文生图、图生图和多轮对话创作。

腾讯称，该模型经过内部数百名专业设计师 GSB 盲测，对比 Hy Image3.0 提升 30%，与 Seedream 5.0 pro 持平，略优于 Nano-Banana Pro 和 Qwen-Image-3.0 Pro。

IT之家注：GSB 盲测是一种成对比较评测方法，评测者在不知道模型来源的情况下判断生成效果优劣。

腾讯表示，Hy Image3.5 preview 已在元宝 App 提前 2 个月逐步灰度上线和内测，生图整体请求量提升超过 50%。

定价方面，腾讯云 API 2K 图像定价为 0.15 元 / 张图，腾讯云国际版为 0.024 美元 / 张图，仅对输出图片收费。企业和开发者可通过腾讯云 TokenHub 调用 API。

目前，该模型已上线元宝、WorkRally、OnSolo、Miora、WorkBuddy、ima 等应用，并接入腾讯云媒体处理 MPS、云点播 VOD 平台。

元宝可免费使用人像编辑、智能 P 图、旅游规划图、知识信息图等场景，进入“创作”体验。ima 可通过 copilot 将知识库转为可视化网页、PPT 和图片。Miora、WorkRally、OnSolo 面向专业美学与影视物料创作，限时两周免费体验。

能力方面，Hy Image3.5 preview 支持文生图和图生图，单次最多上传 5 张图作为参考，支持多轮对话创作，可基于历史上下文连续创作和编辑，支持多种尺寸比例输出，最高 2K 分辨率。

腾讯称，该模型既能服务日常修图、人像美化、知识卡片等场景，也能支撑商业海报、剧集分镜、影视物料、UI 设计、创意插画、品牌视觉、电商物料等专业场景。

腾讯混元称，自 2 月重建基础设施以来，混元大模型保持平均每两个月迭代一次大版本的节奏，并通过 preview 先行、正式版跟进的方式，将真实反馈引入研发过程。

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