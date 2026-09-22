蔚来 EC6 灵韵特别版轿跑 SUV 上市：神玑 NX9031、专属主题内饰，租电方案购买 26.18 万元起

IT之家 9 月 22 日消息，蔚来官方宣布，蔚来 EC6 灵韵特别版轿跑 SUV 今日正式上市，搭载神玑 NX9031 智能辅助驾驶芯片、拥有专属灵韵紫主题内饰，售价 36.98 万元起。

整车购买方案 36.98 万元起；

电池租用方式购买方案 26.18 万元起。

据IT之家此前报道，今年 4 月，2026 款蔚来 EC6 上市，整车购买价 35.8 万元起、电池租用方案 25 万元起。首销用户可享限时免费赠送流媒体内后视镜、主驾零重力座椅。

该车尺寸为 4849*1995*1697mm，轴距 2915mm，搭载前 150kW / 后 210kW 电机，标配长续航电池包（100 kWh），CLTC 续航 635～655km。

2026 款蔚来 EC6 迎来设计升级，带来全新 Moon 3.0 外观套件，还新增主驾零重力座椅，标配后排舒享套装，新增两点磁吸设计，新增标配辅助驾驶指示灯。

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