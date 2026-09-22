派拉蒙与美国州检察长联盟达成反垄断诉讼和解，距正式并购华纳兄弟更近一步

IT之家 9 月 22 日消息，Paramount Skydance（派拉蒙天舞）当地时间 21 日与美国 12 位州检察长组成的联盟达成反垄断诉讼和解。这意味着派拉蒙天舞距离完成对 WBD（华纳兄弟探索）的并购更近了一步。

IT之家获悉，这份具有法律效力的和解协议由“年度影片发行承诺”“本土制作”“独立电影基金”“保障员工权益”“有线电视协议”“持续监督”等部分组成。

“年度影片发行承诺”要求合并后企业第 1~2 年每年上映 30 部电影（其中 20 部广泛上映），第 3~5 年每年上映 32 部电影（其中 21 部广泛上映），五年内每年至少发行 4 部独立电影。如果派拉蒙未能达到这一要求，则需剥离 Miramax 并为每部未完成的电影支付 3,000 万美元（现汇率约合 2.01 亿元人民币）。

“本土制作”要求合并后企业在 5 年内向美国电影制作至少较 2025 年水平额外投入 15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 100.65 亿元人民币）。如果美国联邦与州层面通过电影税收抵免政策，派拉蒙需显著提升在美国本土的电影制作支出占比。

此外，合并企业需在 5 年内向失业的员工提供 4,750 万美元（现汇率约合 3.19 亿元人民币）的再就业支持；需在 5 年内维持基础有线电视频道的内部竞争；需继续提供免费流媒体服务。