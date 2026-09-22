一加 16「火星杰作」官图发布：支持全局 165Hz 超高刷，新机定位巅峰性能旗舰

IT之家 9 月 22 日消息，一加手机官方昨日正式公开了一加 16 系列的官图，新机提供三款配色，含明日星光 / 黑暗森林 / 火星杰作，定位巅峰性能旗舰。

一加手机官方今日放出了一加 16「火星杰作」配色的官图，展示了新机更多设计细节。一加官方表示，这款配色拥有时间沉淀下的设计与质感，主打“一眼精致的高级感”。

据IT之家此前报道，消息称一加 16 电池定版是 9000mAh，是新一波旗舰手机的最大容量。该机还用了 OPPO 聚能芯片，支持低压放电，预计还将拥有骁龙 8 Elite Extreme Gen6 芯片、2 亿像素大底影像、185Hz 超高刷游戏、独一档硬件级全局 165Hz 高刷体验、9K 大电池等，主打“全能旗舰”。

一加 16 还将支持“星际光效”功能，覆盖来电、通知、音乐、充电、游戏、红包、一碰互联等场景，可提供不同光效。目前，一加 16 已通过国内 3C 认证，型号为 PYB110，认证信息显示其支持 100W 有线充电，新机还将首发搭载 ColorOS 17 系统，首次实现「全局 165Hz 超高刷」。

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