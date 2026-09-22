iQOO 电竞性能技术沟通会定档 9 月 23 日，将发布「3+2 游戏技术版图」

IT之家 9 月 22 日消息，iQOO 官方今日宣布，「iQOO 电竞性能技术沟通会」定档 9 月 23 日 10:30。根据规划，这场沟通会将发布「3+2 游戏技术版图」。

iQOO 官方表示，其从游戏生态、画质、操控、性能、线下电竞场景全面发力。

据介绍，iQOO 16 和 iQOO Pad Ultra 搭载全新一代 Monster 超核引擎，行业首发自研调度器，首次深入平台重构调度架构。

根据规划，iQOO 16 新机及 iQOO Pad Ultra 小平板将于 9 月 29 日 19:00 正式发布。参考IT之家此前报道，在三星显示 × iQOO 屏幕技术沟通会上，双方首次官宣「三星显示 × iQOO 未来显示探索计划」，这项计划阶段性成果将首次在 iQOO 16 上搭载。

另外，iQOO Pad Ultra 是一款 8.8 英寸 OLED 小平板，采用 5.74mm 全金属机身，机身仅 298g。其支持至高 500Hz 多指触控采样率、至高 5000Hz 瞬时触控采样率，搭载全新一代超感触控 + 全新一代超感陀螺仪，配备对称式超线性双扬声器 + 双 X 轴线性马达。爆料称该机还将搭载 2nm 骁龙 8 Elite Extreme Gen6 处理器。

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