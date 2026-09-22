通用汽车发言人重申苹果 CarPlay / 谷歌 Android Auto 禁令，目前暂时仅燃油车提供相应功能

IT之家 9 月 22 日消息，此前有消息称通用汽车（GM）可能改变调整策略，不再取消旗下车型苹果 CarPlay / 谷歌 Android Auto 兼容计划。不过，最新消息显示，这一说法并不准确。

据消息源 Joanna Stern 透露，通用汽车发言人已经确认，2027 款雪佛兰 Silverado 和 GMC Sierra 搭载的新软件界面虽然可以同时支持 CarPlay / Android Auto，但这一设计仅适用于燃油版车型，不支持电动车型。

通用汽车此前已经表示，CarPlay 和 Android Auto 未来一段时间仍会继续出现在旗下燃油车中，尽管 2027 款 Silverado 和 Sierra 继续支持 CarPlay / Android Auto，但这并不意味着通用汽车改变了原有自行开发车机策略。

不过，目前仍存在一个例外。纯电版 2027 款凯迪拉克 LYRIQ 依然支持 CarPlay 和 Android Auto，目前尚不清楚这一车型未来是否会继续成为通用汽车纯电产品中的特例，还是仅仅属于最后一批支持相应功能的纯电车型。

总体而言，通用汽车目前仍坚持此前的规划，即未来推出的纯电动车型将取消 CarPlay 和 Android Auto 支持，将继续开发自有车机系统以“提供比 CarPlay 和 Android Auto 更好的服务”。